Putin się wścieknie. Rząd Finlandii zdecydował ws. członkostwa w NATO

Rząd Finlandii rozpoczął oficjalną procedurę złożenia wniosku o członkostwo kraju w Sojuszu Północnoatlantyckim. Rząd skierował wniosek w tej sprawie do parlamentu.

Rząd Finlandii ogłosił, że zdecydował się ubiegać o członkostwo w NATO. To oficjalne potwierdzenie doniesień z ostatnich dni. Gabinet Sanny Marin skierował wniosek w tej sprawie do Eduskunty (jednoizbowego fińskiego parlamentu).

Rząd Finlandii zdecydował ws. członkostwa w NATO

"Prezydent i Komitet Ministerialny uzgodnili, że Finlandia złoży wniosek o członkostwo w NATO po wysłuchaniu Parlamentu. Raport o przystąpieniu Finlandii do NATO trafi do parlamentu po zatwierdzeniu go przez rząd" - głosi oświadczenie opublikowane w niedzielę w mediach społecznościowych fińskiego rządu.

To przełom w wieloletniej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa kraju - komentuje fińska prasa. 81 dni - tyle dni upłynęło od ataku Rosji na Ukrainę 24 lutego i tyleż samo dni zajęło fińskim władzom przygotowanie - za kulisami - fińskiej ścieżki do drzwi NATO - podsumował największy fiński dziennik "Helsingin Sanomat".

Ta informacja nie spodoba się Władimirowi Putinowi. Rosyjski dyktator - a także jego najbliżsi współpracownicy - wielokrotnie sprzeciwiał się rozszerzaniu obszaru działań Sojuszu i przyjmowania do niego nowych państw.

Przypomnijmy, że w tym tygodniu Rosja wstrzymała dostawy prądu do Finlandii - podała agencja AFP, powołując się na fińskiego operatora przesyłowego Fingrid. Dodano, że z tego powodu nie ma zagrożenia odcięcia Finów od energii elektrycznej. Gest ten interpretuje się jako zemsta za chęć akcesji Finów w struktury Sojuszu.

RadioZET.pl/PAP/Twitter

