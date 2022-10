Brytyjski dziennik podał w poniedziałek, że Kreml chce zademonstrować gotowość do znacznej eskalacji wojny, ponieważ Rosja zaczyna przegrywać na froncie. Przypomnijmy, że w nocy z niedzieli na poniedziałek ukraińskim siłom zbrojnym udało się przełamać front w obwodzie chersońskim i dokonać ponad 20 km wyłomu. Dzień wcześniej ukraińscy żołnierze odnieśli duży sukces na północnym-wschodzie. Wyzwolili Łyman w obwodzie donieckim.

Putin już na samym początku inwazji uciekał się do nuklearnego szantażu, jednak groźby i aluzje dotyczące użycia broni masowego rażenia padają częściej po udanej wrześniowej kontrofensywie ukraińskich wojsk w obwodzie charkowskim.

"The Times": Putin skierował na granicę z Ukrainą "nuklearny pociąg"

Jak pisze “The Times”, w poniedziałek pojawiły się doniesienia, że pociąg obsługujący rosyjskie siły nuklearne został skierowany na granicę z Ukrainą. Brytyjski dziennik powołuje się na Konrada Muzykę, polskiego analityka ds. obronności, który stwierdził, że pociąg został zauważony w centralnej Rosji. Specjalny skład podlega 12. Dyrektoriatowi Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, odpowiedzialnemu za pociski nuklearne - ich przechowywanie, konserwację, transport i wydawanie jednostkom.

“Czy to oznacza, że na filmie widzimy przygotowania do odpalenia pocisku jądrowego? Raczej nie. Istnieją inne, bardziej prawdopodobne wyjaśnienia. 1) Może to być demonstracja wobec Zachodu, że Moskwa eskaluje konflikt. 2) Rosyjskie siły RVSN (nuklearne – red.) zwykle intensywnie ćwiczą jesienią. 3) Rosja może przeprowadzić w październiku ćwiczenia odstraszania strategicznego GROM, więc ten pociąg może być oznaką tego, że przygotowania trwają” - napisał Muzyka na Twitterze.

Natomiast "The Daily Mail" przekazało, że NATO ostrzegło państwa członkowskie, że najnowocześniejsza rosyjska atomowa łódź podwodna Biełgorod opuściła swoją bazę na Morzu Białym. Eksperci uważają, że bardziej prawdopodobne jest, że Putin pokaże gotowość do użycia broni jądrowej na Morzu Czarnym.

