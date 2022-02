"Mamy szaleńca z bronią", "rażące pogwałcenie prawa". Komentarze po decyzji Putina ws. Donbasu

Władimir Putin podpisał w poniedziałek wieczorem dekret o uznaniu separatystycznych tzw. republik ludowych w Donbasie. - Uważam za konieczne uznanie niepodległości Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej - oświadczył Putin w trakcie orędzia, które wygłosił w poniedziałek wieczorem.

W swoim przemówieniu prezydent Rosji nazwał Ukrainę "integralną częścią historii Rosji" oraz krajem "pełnym korupcji i przemocy". Oskarżył też Ukraińców o pracę nad bronią nuklearną. Wspomniał także o Polsce, skąd „wyrzutnie tarczy antyrakietowej mogą być użyte do pocisków ofensywnych”.

Putin uznał niepodległość Donbasu. Zachód reaguje

Decyzja spotkała się z rażącą krytyką i sprzeciwem społeczności międzynarodowej. "Rozmawialiśmy o wydarzeniach ostatnich godzin z prezydentem USA. Rozpoczynamy posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Rozmowa z Borisem Johnsonem jest również planowana" - napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński.

"Uznanie dwóch separatystycznych terytoriów na Ukrainie jest rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego, integralności terytorialnej Ukrainy oraz porozumień z Mińska. UE i jej partnerzy zareagują z jednością, stanowczością i determinacją w solidarności z Ukrainą" - napisała na Twitterze szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Wraz z szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem zapowiedziała również, że Unia zareaguje nałożeniem sankcji na osoby zamieszane w uznanie niezależności "republik ludowych" Doniecka i Ługańska.

"Decyzja o uznaniu samozwańczych «republik» to ostateczne odrzucenie dialogu i rażące naruszenie prawa międzynarodowego; to akt agresji przeciwko Ukrainie, który musi spotkać się z jednoznaczną odpowiedzią w postaci niezwłocznych sankcji" - ocenił premier Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu wezwał również do zwołania pilnego posiedzenia Rady Europejskiej ws. decyzji Rosji.

"Decyzja o uznaniu niepodległości dwóch separatystycznych republik to rażące pogwałcenie prawa międzynarodowego, integralności terytorialnej Ukrainy oraz porozumień mińskich" - skomentował przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

"Bez względu na to, czy Putin zaatakuje, czy nie, już wiadomo, że mamy szaleńca z bombami atomowymi na rękach" - na taki komentarz zdecydował się były szef MSZ, a obecnie europoseł Radosław Sikorski.

- To jawne naruszenie prawa międzynarodowego. Jest to rażące naruszenie suwerenności i integralności Ukrainy. Jest to zaprzeczenie procesu mińskiego i porozumień mińskich i myślę, że jest to bardzo zły omen i bardzo mroczny znak. To kolejny sygnał, że sprawy zmierzają w złym kierunku" - powiedział premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson.

Konferencja Johnsona - która z początku dotyczyła znoszenia restrykcji covidowych - odbywała się dokładnie w tym samym czasie, co przemówienie prezydenta Rosji Władimira Putina, w którym poinformował o uznaniu dwóch samozwańczych republik na wschodzie Ukrainy. Chwilę po tej zapowiedzi Putin podpisał stosowny dekret.

