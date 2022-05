"Putin wkrótce straci władzę. Rosja nie potrzebuje instytucji prezydenta"

Rosja powinna być państwem federalnym z parlamentem jako najwyższym instrumentem władzy – tłumaczył w Wilnie Michaił Chodorkowski. – Nie powinno być prezydenta. [...] Tylko wtedy, gdy Rosja zostanie przekształcona w regiony, imperialny zamiar straci swoją moc – stwierdził.

"Putin wkrótce straci władzę"

Rosyjski opozycjonista wyraził przekonanie, że wkrótce Władimir Putin straci władzę w Rosji. – Jestem pewien, że nie potrwa to długo, bo reżim popełnił dramatyczny błąd atakując Ukrainę – powiedział Chodorkowski i podkreślił, że po upadku obecnej władzy na Kremlu "setki tysięcy Rosjan powróci do swojej ojczyzny, by ją odmienić".

– Agresja Rosji na niepodległą Ukrainę pokazuje, że dopóki u władzy jest kremlowski reżim, nikt w Europie i na świecie nie może czuć się bezpieczny – oznajmił szef litewskiej dyplomacji Gabrielius Landsbergis podczas wspólnej konferencji prasowej.

Minister podkreślił, że sam naród rosyjski nie może obalić władzy gdyż "jest masowo represjonowany i wysyłany przez reżim na śmierć w wymyślonej przez siebie wojnie". – Dlatego tak ważna jest pomoc Ukrainie, a jednocześnie pomoc Rosjanom w Rosji i poza nią, którzy wierzą w demokratyczną Rosję, pomagają ofiarom i codziennie walczą z kłamstwami reżimu – wskazał Landsbergis.

Zamknięte Wileńskie Forum Rosji odbywa się od 2013 roku, a jego organizatorami są litewski MSZ oraz Centrum Studiów Wschodnioeuropejskich. Uczestniczą w nim przedstawiciele rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego, obrońcy praw człowieka, eksperci z międzynarodowych ośrodków analitycznych, dziennikarze, naukowcy i politycy.

NA ŻYWO: WOJNA W UKRAINIE

RadioZET.pl/PAP