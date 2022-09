Wstrząsające przemówienie Putina. Grzmiał o "rozpętaniu krwawej masakry"

Władimir Putin wziął udział w zdalnym spotkaniu z szefami wywiadów krajów należących do Wspólnoty Niepodległych Państw, która zrzesza większość byłych republik Związku Radzieckiego. Prezydent Rosji wygłosił przemówienie, w którym zawarł szereg zarzutów pod adresem Zachodu.

- Podążając za swoimi celami, nasi geopolityczni adwersarze, nasi przeciwnicy, jak niedawno powiedzieliśmy, są gotowi przekształcić każdy kraj w epicentrum kryzysu, sprowokować kolorową rewolucję i rozpętać krwawą masakrę - stwierdził Putin, cytowany przez Wirtualną Polskę.

Putin zaatakował Zachód w kłamliwym przemówieniu

Prezydent Rosji stwierdził, że Zachód wypracowuje scenariusze podsycania nowych konfliktów w przestrzeni WNP. - Ale już mamy ich dość - grzmiał rosyjski przywódca.

- Wystarczy spojrzeć na to, co dzieje się teraz między Rosją a Ukrainą, co dzieje się na granicach niektórych innych krajów WNP. Oczywiście wszystko to jest wynikiem rozpadu Związku Radzieckiego, to wszystko jest jasne. Ale ryzyko destabilizacji wciąż rośnie, w tym ryzyko destabilizacji całego regionu Azji i Pacyfiku - uważa Putin. We wrześniu doszło do starć między dwoma krajami Azji Centralnej: Kirgistanem i Tadżykistanem. Ponadto Azerbejdżan po raz kolejny zaatakował Armenię.

Według gospodarza Kremla “jesteśmy świadkami kształtowania się nowego porządku światowego, co jest trudnym procesem”. Putin przypomniał również swoje wcześniejsze stwierdzenia o “słabnącym wpływie Zachodu”.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska/AFP