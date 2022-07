Władimir Putin cały czas grozi Zachodowi nie tylko rozszerzeniem działań wojennych w Europie, ale i zemstą na państwach NATO za wsparcie władz w Kijowie. Łeonid Wołkow, szef sieci sztabów rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, skomentował na Twitterze najnowsze doniesienia o strategii Kremla i sytuacji na froncie w Ukrainie.

Zauważył, że dostawa z Zachodu systemów artylerii HIMARS dla Ukrainy zmienia układ wojenny i Rosjanie ponoszą coraz większe straty. "Dlatego Putin teraz gorąco domaga się zawieszenia broni. Nie tylko po to, by tworzyć rezerwy i dać odetchnąć wojsku (co zrobi również Ukraina), ale przede wszystkim po to, by zabezpieczyć status quo" - uważa Wołkow. Dodał, że Ukraina jest uzależniona od pomocy zachodniej, co jest piętą achillesową władz w Kijowie.

"Putin szybko traci poparcie w Rosji"

W ocenie współpracownika Nawalnego zawieszenie broni i przedłużająca się wojna pozycyjna skłoni zachodnich liderów do przyznania się, że "lepszy jest zły pokój niż dobra wojna". "Ukraina cieszy się obecnie znacznym (choć niewystarczającym i niebezwarunkowym) poparciem Zachodu. Ale jeśli zapanuje »zły pokój«, sytuacja zmieni się radykalnie. Wznowienie działań wojennych, kiedy Europejczycy już odetchną z ulgą, że wojna się skończyła, będzie zdecydowanie trudniejsze. Próba wyzwolenia Chersonia czy Iziumu będzie zupełnie inaczej postrzegana przez społeczeństwa zachodnie" - napisał Wołkow.

Dodał, że Kreml może szachować Zachód jeszcze wyższą inflacją i niedoborem surowców energetycznych po lecie. "Zima zbliża się wielkimi krokami. To sprawia, że w najbliższych miesiącach można z maksymalną skutecznością grać kartą gazową. To właśnie zrobi Putin — będzie próbował straszyć Europejczyków perspektywą zamarznięcia na śmierć" - wyjaśnił.

Wołkow wezwał Europejczyków, aby przetrwali najbliższą zimę i nie byli obojętni na ruchy Putina, jak przez ostatnie 8 lat po aneksji Krymu i rozpoczęciu wojny w Donbasie. "Jeśli teraz odpuścimy i poddamy się warunkom Putina, to za 6-8 lat Europa prawie na pewno stanie przed kolejną zimą, nuklearną" - wskazał.

Aktywista w ciemnych barwach rysuje polityczną przyszłość Władimira Putina. "Pamiętajmy, że to nie z wyboru Putin ucieka się do głodu i gazowego szantażu. Jego militarna gra się nie powiodła. Szybko traci poparcie w Rosji. Zdaje sobie również sprawę, że ma tylko 2-3 miesiące na zapewnienie zawieszenia broni na korzystnych warunkach. To będą prawdopodobnie najtrudniejsze 2-3 miesiące, ale wtedy Putin przegra. Oczywiście już przegrał, ale teraz trzeba go zmiażdżyć, żeby się nie czołgał. Aby wytrzymać jego ostateczny cios" - napisał.

Łeonid Wołkow żyje na emigracji, skąd krytykuje Kreml i informuje o stanie zdrowia Aleksieja Nawalnego. Opozycjonista, który przeżył próbę otrucia w 2020 r., odbywa karę 9 lat pozbawienia wolności w rosyjskiej kolonii karnej za rzekome oszustwa i obrazę sądu.

RadioZET.pl/Onet.pl