Putin zmienia strategię? Chce ogłosić zwycięstwo na początku maja. "Przeszedł do planu B"

Wojna w Ukrainie trwa już 39. dobę. Nasi wschodni sąsiedzi bohatersko bronią się przed rosyjskimi wojskami, które ostrzeliwują nie tylko obiekty militarne w ukraińskich miastach, ale także szkoły, szpitale czy budynki mieszkalne. W wyniku tych bombardowań ginie ludność cywilna.

Wciąż możliwe jest zakończenie walk, ale wszystko zależy od tego, jak potoczą się negocjacje między stroną rosyjską a ukraińską. Przez ostatnie tygodnie w Białorusi, Turcji oraz w formule wideokonferencji odbyło się kilka tur rozmów.

Niewykluczone, że dojdzie też do spotkania Wołodymyra Zełeńskiego z Władimirem Putinem. Mówił o tym m.in. szef ukraińskiej delegacji na rozmowy z Rosją Dawyd Arachimija. Jego zdaniem najbardziej prawdopodobnym miejscem takiego spotkania będzie któreś z tureckich miast - Stambuł lub Ankara.

CNN: Putin zmienia strategię. Chce ogłosić sukces do 9 maja

Wciąż jednak nie wiadomo, czego spodziewać się po Putinie. Ciekawe doniesienia w tym kontekście opublikowała CNN. Dziennikarze stacji, powołując się na amerykański wywiad, twierdzą, że Rosja zmienia strategię i przerzuca siły do Donbasu oraz innych obszarów wschodniej Ukrainy, by odnieść zwycięstwo na początku maja.

Zdaniem informatorów CNN, Putin widzi, że w środkowej i zachodniej Ukrainie jego armia nie jest w stanie przejąć kontroli nad poszczególnymi miastami czy regionami. Jest jednak zdeterminowany, by do 9 maja - a więc do hucznie obchodzonego co roku przez Rosjan "Dnia Zwycięstwa", który upamiętnia zakończenie II wojny światowej - ogłosić sukces militarny.

O 9 maja wspominał m.in. cytowany przez amerykańską stację były premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk, który stwierdził, że ostatecznym celem Putina "jest, było i będzie przejęcie Ukrainy", co jednak - jak przyznał - "nie udało mu się".

- Poniósł porażkę z powodu bardzo silnej determinacji ukraińskiego wojska i bardzo silnej jedności Ukrainy i świata zachodniego oraz sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone, G7 i Unię Europejską. [...] Przeszedł do realizacji planu B, którego termin upływa 9 maja - ocenił polityk.

Wojna w Ukrainie. Relacja na żywo

RadioZET.pl/CNN