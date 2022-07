Kilka scenariuszy obalenia Putina. Ekspert wskazał "najbardziej prawdopodobny"

Inwazja na Ukrainę ukazała prawdziwe oblicze Władimira Putina i pomogła Zachodowi zrozumieć, że od dawna jesteśmy w stanie wojny z Rosją - stwierdził John Sweeney, brytyjski dziennikarz śledczy i pisarz, autor wydanej w czwartek książki "Killer in the Kremlin". Wskazał również kilka scenariuszy możliwego obalenia rosyjskiego prezydenta.

- Do 24 lutego zachodni przywódcy byli zbyt wystraszeni, co w połączeniu z chciwością powodowało, że pozwalali Putinowi na kolejne rzeczy. Przez lata obawiałem się, że i liderzy, i opinia publiczna na Zachodzie nie traktują zagrożenia ze strony Putina wystarczająco poważnie, przez długi czas na Zachodzie za dużo wydawaliśmy na przyjemności, a za mało na bronienie demokracji. Ale wojna ukazała jego prawdziwe oblicze - mówił.

Nie miał wątpliwości, że "najszybszą i najlepszą drogą do zapewnienia bezpieczeństwa Zachodowi jest odsunięcie Putina od władzy". - To może się stać poprzez umożliwienie ukraińskim wojskom osiągnięcia zdecydowanego zwycięstwa, takiego, że rosyjskie wojska zostaną wypchnięte z całej Ukrainy i upokorzone. A to zapewne uruchomi serię zdarzeń podobnych do tych, które spotkały Mikołaja II - przekonywał.

Omówił przy tym kilka możliwych scenariuszy obalenia Putina. Pierwszy - że zrobią to oligarchowie, którzy mogą być wściekli na Putina za to, że zachodnie sankcje zrujnowały ich majątki. Drugi - że zrobią to generałowie, ci, którzy jeszcze nie zginęli na froncie, bo oni również czują wściekłość za to, że zadanie, które im powierzył, jest - wobec hartu ducha Ukraińców i coraz lepszego sprzętu w ich posiadaniu – faktycznie niemożliwe do wykonania.

Trzeci scenariusz - Putin obsesyjnie dba o swoje zdrowie i często poddaje się operacjom. Po którejś z nich może nie obudzić się z narkozy. Wreszcie najbardziej prawdopodobny według Sweeneya bieg wydarzeń - że Putin może (wzorem Adolfa Hitlera) popełnić samobójstwo np. poprzez otrucie się.

Sądzę, że jeśli rosyjska armia zostanie pokonana, to jej dowódcy oraz kluczowe osoby w resortach siłowych zwrócą się przeciw Putinowi. Do tego konieczne jest wysyłanie ciężkiego sprzętu w odpowiednich ilościach. Wielka Brytania wysyła, ale np. Włochy, Niemcy czy Francja nie robią tyle, ile by mogły John Sweeney

- Z kolei USA jak zwykle wkraczają do wojny późno - pamiętajmy jak było w 1917 i 1941 roku - ale jak już to robią, to robią to dobrze. Systemy HIMARS robią różnicę, bo mają większy zasięg niż rosyjskie systemy - dodał.

RadioZET.pl/PAP