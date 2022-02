Reakcja NATO na rosyjską inwazję. W piątek szczyt przywódców

Jens Stoltenberg w czwartek podsumował najnowsze konsultacje członków NATO po ataku Rosji na Ukrainę. Sekretarz generalny NATO przekazał, że jednostek Sojuszu nie ma obecnie na terenie Ukrainy i zapowiedział, że każdy fragment ziemi państw członkowskich organizacji będzie broniony przez zagrożeniami.

- W piątek odbędzie się nadzwyczajny szczyt szefów państw i rządów NATO - poinformował sekretarz generalny NATO. Przywódcy spotkają się za pomocą wideokonferencji.

Reakcja NATO na atak Rosji. W piątek szczyt przywódców

- Atak na jednego członka NATO będzie traktowany jak atak na wszystkich. Uruchomiliśmy dziś nasze plany obronne - przekazał Stoltenberg. Wcześniej o konsultacje w ramach art. 4 Paktu Północnoatlantyckiego apelowała m.in. Polska i Litwa.

- Rosja dąży do napisania historii od nowa. Odmawia Ukrainie jej prawa do niepodległości i próbuje odtworzyć strefy wpływów - dodał szef NATO. Podkreślił, że głównym celem Sojuszu jest obecnie niedopuszczenie do rozlania się konfliktu rosyjsko-ukraińskiego na jakiekolwiek państwo członkowskie.

W nocy ze środy na czwartek prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił w telewizyjny wystąpieniu rozpoczęcie "operacji specjalnej w Donbasie". Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wprowadził stan wojenny na terenie całego kraju.

RadioZET.pl/PAP