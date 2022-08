Rekordowa pomoc wojskowa USA dla Ukrainy. Biden ogłosił decyzję

Prezydent USA Joe Biden ogłosił w środę największy dotychczas pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, która od pół roku odpiera inwazję Rosji. Pomoc militarna w ramach kolejnej transzy jest warta blisko 3 miliardy dolarów.

Jak przekazała agencja AP, pakiet obejmuje sprzęt wojenny od producentów uzbrojenia, a nie ten pobierany z magazynów sił zbrojnych USA. Oznacza to, że nie trafi na Ukrainę natychmiast, ale na przestrzeni roku lub dwóch lat.

Biden ogłosił rekordowy pakiet pomocy militarnej USA dla Ukrainy

W skład nowych dostaw mają wchodzić m.in. drony wojskowe, ale też systemy artyleryjskie oraz obrony powietrznej.

- Stany Zjednoczone Ameryki są zobowiązane, by wspierać naród ukraiński, kiedy kontynuuje on swoją walkę, by bronić swojej suwerenności. Jako część tego zobowiązania, z dumą ogłaszam naszą największą dotąd transzę pomocy wojskowej - powiedział prezydent w wydanym oświadczeniu z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy.

- Wiem, że ten Dzień Niepodległości jest dla wielu Ukraińców słodko-gorzki, bo tysiące osób zostało zabitych lub rannych, miliony zmuszone do opuszczenia swoich domów, a tak wiele innych stało się ofiarami rosyjskich okrucieństw i ataków. Ale sześć miesięcy nieustępliwych ataków tylko wzmocniło ukraińską dumę - dodał prezydent USA.

Jak mówił Biden, w skład pakietu wejdą systemy obrony powietrznej, systemy artyleryjskie i amunicja, systemy przeciwdronowe oraz radary. Prezydent USA wskazał, że pakiet jest przygotowany z myślą o długoterminowej obronie Ukrainy przed wojskami Putina. Oznacza to więc, że Amerykanie zakładają dalsze powstrzymywanie przez Ukrainę inwazji wojsk Putina w kolejnych miesiącach.

RadioZET.pl/PAP/Apnews.com