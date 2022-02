Reuters: Polska zwoła nadzwyczajne posiedzenie OBWE ws. Ukrainy

Posiedzenie odbędzie się na wniosek Ukrainy, która zwróciła się o wyznaczenie terminu na poniedziałek. Polska przewodniczy obecnie OBWE.

Stały przedstawiciel Ukrainy przy OBWE Jewhenij Cymbaliuk wniosek uzasadnił szybko pogarszającym się stanem bezpieczeństwa. Strona ukraińska chce, aby na posiedzeniu podjęto decyzję "o odpowiednich kierunkach działania w celu deeskalacji i przywrócenia sytuacji na ścieżkę dyplomatycznego dialogu".

Wojna na Ukrainie. Polska zwoła nadzwyczajne posiedzenie OBWE

Polska przychyliła się do tego wniosku. "Na prośbę Ukrainy Polska zwoła nadzwyczajne posiedzenie Rady Stałej OBWE. Do udziału zaprosiłem specjalnego przedstawiciela OBWE na Ukrainie Mikko Kinnunena" - napisał na Twitterze Hałaciński. "Rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem jest głównym zadaniem OBWE" - podkreślił w komunikacie.

Wiceszef MSZ Marcin Przydacz poinformował na Twitterze, że w dyskusji raport złożą szef Specjalnej Misji Monitorującej OBWE na Ukrainie i przedstawiciel OBWE przy Trójstronnej Grupie Kontaktowej.

Powodem napiętej sytuacji są działania Rosji, która zgromadziła u granic Ukrainy ponad 150 tys. żołnierzy. Moskwa zwróciła się do USA i NATO z żądaniem gwarancji bezpieczeństwa, które według Waszyngtonu i państw członkowskich Sojuszu są niemożliwe do spełnienia. Chodzi m.in. o rezygnację z dalszego rozszerzania NATO i powrót infrastruktury wojskowej Paktu Północnoatlantyckiego w Europie do stanu z 1997 roku, a więc zanim do Sojuszu wstąpiła Polska.

RadioZET.pl/PAP/oprac. AK