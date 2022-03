Ukraina i Rosja podjęły od czasu wojny kilka prób negocjacji pokojowych. W sprawie jednej z pertraktacji ukazały się w poniedziałek 28 marca szokujące doniesienia.

"Wall Street Journal" poinformował, że rosyjski oligarcha, a zarazem bliski zaufany Władimira Putina, Roman Abramowicz oraz dwóch członków ukraińskiego zespołu (w tym poseł Rustem Umerow), doświadczyli po spotkaniu na początku marca w Kijowie objawów otrucia.

WSJ: Abramowicz i negocjatorzy z Ukrainy z objawami otrucia

Abramowicz i negocjatorzy pokojowi z Ukrainy spotkali się na początku marca w Kijowie. Już po spotkaniu doświadczyli niepokojących objawów, tj. zaczerwienienie oczu, bolesne łzawienie i łuszczenie skóry na rękach i twarzy. Wszyscy przeżyli i wrócili do zdrowia. Ofiary mają oskarżać o to przedstawicieli Kremla przeciwnych rozmowom.

Portal śledczy Bellingcat podał natomiast, że miało to miejsce po spotkaniach w dniach 3-4 marca, a objawy otrucia w tym przypadku wskazują na użycie broni chemicznej. Śledztwo w tej sprawie miało zostać zorganizowane przez członka zespołu Bellingcat, Christo Grozewa, który wcześniej brał udział w dochodzeniach ws. otrucia przez rosyjską FSB Siergieja Skripala w Salisbury i Aleksieja Nawalnego. Zanim jednak niemieccy eksperci zdołali przeprowadzić badanie, było już za późno by wykryć truciznę. Uznali jednak, że objawy wskazywały na to, że mężczyźni zostali prawdopodobnie otruci z użyciem broni chemicznej, choć nie wykluczono także ataku za pomocą promieniowania mikrofalowego.

"Ich celem było ostrzeżenie". Abramowicz miał stracić wzrok na kilka godzin

- Ich celem nie było zabicie, ale ostrzeżenie - powiedział Grozew. Według korespondenta brytyjskiego "Guardiana" Shauna Walkera, który również potwierdził informację o możliwym otruciu, Abramowicz miał stracić wzrok na kilka godzin i być leczony w Stambule, gdzie miała miejsce kolejna runda nieformalnych negocjacji.

"WSJ" podaje, że Abramowicz, oligarcha mający związki z Władimirem Putinem, miał być zaangażowany w rozmowy pokojowe "czasami w połączeniu, a czasami równolegle" z oficjalnym kanałem negocjacji między Kijowem i Moskwą i miał spotkać się w tej sprawie zarówno z Putinem, jak i z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, który według dziennika zwrócił się do prezydenta Bidena, by wstrzymał się z sankcjami przeciwko miliarderowi ze względu na jego rolę w rozmowach.

RadioZET.pl/PAP-Oskar Górzyński/WSJ.com