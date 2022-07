"Rosja będzie wolna!". Putin uwięził jednego z ostatnich krytyków

Ilja Jaszyn do 12 września ma pozostać w areszcie - zdecydował we wtorek sąd w Moskwie. Grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności. - Nie bójcie się łajdaków, Rosja będzie wolna! - krzyczał opozycjonista do obserwatorów rozprawy.

Według prawnika opozycjonisty Wadima Prochorowa Rosyjski Komitet Śledczy wszczął tę procedurę za "rozpowszechnianie fałszywych informacji" o rosyjskiej armii. - Prawdziwe powody mojego aresztowania są oczywiście polityczne. Jestem przeciwnikiem Kremla, niezależnym deputowanym (miejskim - red.), krytykiem prezydenta Putina i przeciwnikiem wojny na Ukrainie – mówił Jaszyn podczas aresztowania pod koniec czerwca.

Jeden z ostatnich krytyków Putina za kratkami

Po zatrzymaniu 39-letni Jaszyn został skazany na 15 dni aresztu za "nieposłuszeństwo wobec policji". W mediach społecznościowych we wtorek napisał, że powinien zostać wypuszczony w nocy z wtorku na środę. Tak się jednak nie stało.

Prawnik Jaszyna oświadczył, że prawdziwym "motywem śledztwa jest to, że 7 kwietnia jego klient mówił na żywo na swoim kanale YouTube o zabijaniu cywilów w Buczy" na Ukrainie. Jaszyn jest byłym burmistrzem moskiewskiego rejonu krasnosielskiego. Był bliskim współpracownikiem zamordowanego w 2015 roku byłego wicepremiera Rosji Borysa Niemcowa.

