Rosja chce niepodległości wschodnich republik Ukrainy. Wniosek na biurku Putina

Duma Państwowa, niższa izba rosyjskiego parlamentu, zwróciła się we wtorek do prezydenta Władimira Putina o uznanie niepodległości dwóch wschodnich separatystycznych regionów Ukrainy. Nasi wschodni sąsiedzi momentalnie potępili ten ruch.

Wojna na Ukrainie coraz bliżej? Od wielu tygodni trwa eskalacja napięcia między Rosją a naszymi wschodnimi sąsiadami, specjaliści wskazują, że prawdopodobieństwo inwazji militarnej ze strony Rosji na terytorium Ukrainy jest wysokie.

Rosja chce niepodległości wschodnich republik Ukrainy

Dowodem na to mają być gromadzące się w pobliżu Ukrainy tysiące rosyjskich żołnierzy, a także doniesienia o rzekomej prowokacji (sfingowana przemoc wobec ludności rosyjskojęzycznej), mającej służyć za pretekst do ataku. Ale eskalacja napięcia ma też formę czysto polityczną.

Duma Państwowa, czyli niższa izba parlamentu Rosji, zagłosowała we wtorek za wystosowaniem prośby do prezydenta kraju Władimira Putina o uznanie niepodległości kontrolowanych przez separatystów wschodnich obszarów Ukrainy. Duma nie przyjęła alternatywnego projektu apelu, według którego miał on być najpierw przekazany resortowi spraw zagranicznych w celu konsultacji.

Przewodniczący Dumy Wiaczesław Wołodin powiedział, że uchwała „zostanie niezwłocznie podpisana i skierowana do głowy państwa”. Wołodin napisał w komunikatorze Telegram, że Putin zostanie poproszony o uznanie obu regionów za „samodzielne, suwerenne i niepodległe państwa”.

Kijów nie przestrzega mińskich porozumień. Nasi obywatele i rodacy mieszkający w Donbasie potrzebują pomocy i wsparcia Wiaczesław Wołodin

Według niego uznanie tych dwóch regionów „stworzy warunki pozwalające zapewnić mieszkańcom republik bezpieczeństwo od zagrożeń zewnętrznych, a także umocnienie pokoju międzynarodowego i stabilności regionalnej zgodnie z celami i zasadami ONZ i rozpocznie proces międzynarodowego uznania obu państw”.

Ukraina reaguje na decyzję parlamentu Rosji

Zareagowała już Ukraina. Tamtejszy parlament potępił podejmowane przez Rosję próby legalizacji niezależności obydwu republik. Rada Najwyższa Ukrainy wezwała też społeczność międzynarodową do potwierdzenia integralności terytorialnej i nienaruszalności ukraińskich granic oraz do nieuznawania decyzji Rosji dotyczących statusu separatystycznych regionów.

Ukraińscy parlamentarzyści zaapelowali także o zwołanie pilnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie eskalacji konfliktu na granicach Ukrainy oraz do natychmiastowego nałożenia dodatkowych sankcji na Rosję w celu uniknięcia eskalacji konfliktu.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba powiedział we wtorek, że uznanie przez Moskwę niepodległości kontrolowanych przez separatystów terenów Ukrainy oznaczałoby "wycofanie się Rosji z porozumień mińskich ze wszystkimi tego konsekwencjami".

