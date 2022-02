Rosja grozi Finlandii. "Poważne reperkusje wojskowe i polityczne"

W drugim dniu inwazji na Ukrainę rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa ostrzegła Finlandię, że możliwe przystąpienie tego państwa do NATO "miałoby poważne reperkusje wojskowe i polityczne".

Rosja zaatakowała Ukrainę, a jej wojska posuwają się w drugim dniu inwazji w głąb państwa. Rosjanie zdobyli w piątek 25 lutego kluczową przeprawę w obwodzie chersońskim, prowadzą też desant pod Mariupolem i szykują się do oblężenia Kijowa, który jest bombardowany od początku konfliktu.

Wojna w Ukrainie jest szokiem dla Europy i świata. Okazuje się, że Rosja na trwałe zburzyła europejski pokój i nie zakończy z wygrażaniem kolejnym państwom.

Rosja grozi Finlandii. Chodzi o członkostwo w NATO

Dowodzi tego aktywność rzeczniczki MSZ Rosji Marii Zacharowej, która ostrzegła na przyszłość Finlandię.

"Uważamy politykę niezaangażowania wojskowego rządu fińskiego jako ważny czynnik zapewniający bezpieczeństwo i stabilność w północnej Europie" – przekazało wypowiedź Zacharowej MSZ Rosji. Rzeczniczka resortu następnie zagroziła jednak, że gdyby Finowie wstąpili do NATO, to spotkałoby się to z "reperkusjami wojskowymi i politycznymi".

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał w piątek 25 lutego z prezydentem Finlandii Saulim Niinisto. Jak poinformował Zełenski na Twitterze, Finlandia przekazała Ukrainie 50 mln dolarów wsparcia, co nazwał "skutecznym wkładem w koalicję antywojenną".

Finlandia walczyła ze Związkiem Radzieckim w tzw. wojnie zimowej na przełomie 1939 i 1940 roku, wywołanej przez ZSRR. Zadała wielkiemu sąsiadowi ogromne straty. Ocaliła niepodległość kosztem utraty części terytorium i późniejszym zobowiązaniom do utrzymywania neutralności.

