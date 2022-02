Rosja może zaatakować Ukrainę w każdej chwili? "Nie ma żadnych oznak deeskalacji"

Nagromadzone wojska umożliwiają Rosji przeprowadzenie natychmiastowej inwazji na Ukrainę - ocenił we wtorek na konferencji prasowej w Brukseli sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Stwierdził też, że jeśli dojdzie do agresji militarnej, to Rosja "zapłaci za to wysoką cenę".