"Rosja podjęła ruchy w kierunku inwazji". Ostrzeżenie ambasador USA przy ONZ

- Dowody wskazują na to, że Rosja podjęła ruchy w kierunku inwazji - przekazała ambasador USA przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Linda Thomas-Greenfield. Dyplomatka zaznaczyła, że sytuacja jest poważna.

Ambasador powiedziała, że szef dyplomacji USA Antony Blinken niespodziewanie wystąpi podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ. "W nocy, po serii rozmów z Białym Domem, Radą Bezpieczeństwa Narodowego i Departamentem Stanu, poprosiłam sekretarza Blinkena, by przyszedł i bezpośrednio przemówił do Rady Bezpieczeństwa ONZ w drodze do Monachium na temat poważnej sytuacji na Ukrainie" - napisała Thomas-Greenfield na Twitterze.

"Naszym celem jest pokazanie powagi sytuacji. Dowody na miejscu wskazują, że Rosja ruszyła w kierunku nadchodzącej inwazji. To kluczowy moment" - dodała.

Wojna na Ukrainie. "Rosja podjęła ruchy w kierunku inwazji"

Rosja we wtorek i w środę informowała o wycofywaniu części wojsk z ukraińskiej granicy. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział w tym samym dniu, że Rosjanie nadal rozbudowują wojska wokół Ukrainy, a w czwartek przedstawiciele Białego Domu poinformowali, że w rejony przygraniczne dotarły kolejne rosyjskie jednostki, liczące dodatkowe 7 tys. żołnierzy.

Zaostrzyła się też sytuacja we wschodniej Ukrainie. W wyniku ostrzału w Donbasie, na terenach kontrolowanych przez Ukraińców, została ranna kobieta, która czekała na przystanku autobusowym. Celem ataku była również szkoła w miejscowości Wrubiwka. Wcześniej ukraińskie media poinformowały o ataku na budynek przedszkola w miejscowości Stanica Ługańska w Donbasie. Pocisk artyleryjski przebił ścianę i zniszczył jedną z sal zabaw dla dzieci.

Propagandowe media prorosyjskich separatystów podawały informacje o rzekomym ostrzale w kilku miejscach, który mieli zainicjować Ukraińcy. Nie przedstawiono jednak żadnych dowodów ani nagrań w tej sprawie.

Ukraińska armia zaprzeczyła w czwartek oskarżeniom wspieranych przez Rosję separatystów w Donbasie o otwarcie ognia w kierunku ich pozycji. Zaznaczyła zarazem, że siły przeciwnika ostrzelały pozycje ukraińskich sił rządowych.

RadioZET.pl/PAP