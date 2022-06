Rosja uderza w Niemcy. "Nowa remilitaryzacja. Wiemy, jak to się może skończyć"

W Niemczech zwarto ponadpartyjne porozumienie w sprawie przeznaczenia 100 miliardów euro na odbudowę armii. Jest to reakcja na rosyjską inwazję na Ukrainę.

- Traktujemy to jako kolejne potwierdzenie, że Berlin jest na drodze do nowej remilitaryzacji - powiedziała w piątek rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. - Dobrze wiemy, jak to się może skończyć - dodała.

Zacharowa: Niemcy są na drodze nowej remilitaryzacji

Jak zauważyła agencja AFP, jest to odniesienie do zbrojeń nazistowskich Niemiec w latach 30. XX wieku, które skończyły się II wojną światowa.

Porozumienie berlińskie wiąże się ze zmianą zapisanych w konstytucji zasad konstruowania budżetu i jest poważnym zwrotem w niemieckiej polityce. Dotychczas Berlin nie wypełniał zobowiązań NATO w zakresie wydatków na obronność. Niemcy były z tego powodu krytykowane przez USA, szczególnie w czasie prezydentury Donalda Trumpa.

Od zakończenia zimnej wojny Niemcy znacznie zredukowały swoją armię z 500 tys. osób w 1990 roku do zaledwie 200 tys. obecnie. Jednak konflikt na Ukrainie wstrząsnął krajem, który od czasów II wojny światowej był pacyfistyczny.

