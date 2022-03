Ameryka traktuje artykuł 5. Traktatu o NATO (o ataku na cały Sojusz Północnoatlantycki przy zaatakowaniu jednego z państw członkowskich, przyp.) niezwykle poważnie. - Jeżeli Polska zostanie zaatakowana, potraktujemy to jak agresję na Stany Zjednoczone, to zapewnienie może być przez Polaków wzięte do serca - powiedział ambasador USA Mark Brzezinski.

NATO wzmacnia wschodnią flankę Sojuszu Północnoatlantyckiego w czasie prowadzonej przez Rosję wojny w Ukrainie. Niepokój państw Sojuszu wzbudził zwłaszcza atak rakietowy na jaworowski poligon wojskowy na zachodzie tego państwa, nieco ponad 20 kilometrów od granicy z Polską. Nie brakuje obaw, że Rosja jest w stanie zaatakować państwa NATO, w tym graniczącą z Ukrainą Polskę.

Do sprawy odniósł się stanowczo w środę ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. Podkreślił, że brutalność ze strony Rosji musi zostać zatrzymana, ponieważ w ataku na położony niedaleko granicy poligon zginęło 35 osób. Wszystko - jak podkreślił - przez bezsensowną, możliwą do uniknięcia wojnę, która przetacza się przez całą Ukrainę, a której skutki widzimy również w Polsce w postaci prawie 2 mln uchodźców.

Rosja zaatakuje Polskę? "Potraktujemy to jak agresję na Stany Zjednoczone"

- Chcę równocześnie potwierdzić, że stoimy z Polską ramię w ramię. Ponad 10 tys. żołnierzy USA stacjonuje w waszych bazach, na waszej ziemi działa najnowocześniejszy sprzęt obronny. Jak powiedział prezydent Andrzej Duda oraz wiceprezydent Kamala Harris w Warszawie - każdy skrawek terytorium NATO będzie chroniony - powiedział Brzezinski.

- Ameryka traktuje artykuł 5. (NATO) niezwykle poważnie w stosunku do wszystkich członków Sojuszu. Atak na jednego z nich, jest atakiem na wszystkich. Z tego założenia każdy może wyciągnąć własne konkluzje, ale jeżeli Polska zostanie zaatakowana, potraktujemy to jak agresję na Stany Zjednoczone. To zapewnienie może być przez Polaków wzięte do serca - podkreślił ambasador USA w Polsce.

"Konsekwencje tych słów stawiają Putina w pozycji defensywnej"

Brzezinski mówił, że nie chce porównywać wtorkowej wizyty premierów państw Europy Środkowej w Kijowie do wizyty z 2008 roku w Gruzji, atakowanej wówczas przez Rosję. Jak zaznaczył, są pewne uniwersalne podobieństwa między nimi, ale również różnice. - To, co się jednak nie zmieniło to przesłanie do Władimira Putina, które brzmi: Zachód, NATO i Unia Europejska są zjednoczone. Mówimy tym samym głosem, potępiając jego działania i będziemy działać razem w obronie naszych wartości. Konsekwencje tych słów stawiają Putina w pozycji defensywnej. On marzy o znalezieniu podziałów między naszymi sojuszami, ale ich nie znajdzie. Bo one nie istnieją - podkreślił ambasador USA.

Po ataku na jaworski poligon wojskowy w podobnym tonie wypowiadał się doradca prezydenta USA Jake Sullivan. Zapewnił, że zaatakowanie każdego centymetra kwadratowego państwa NATO będzie oznaczało wojnę z całym Sojuszem.

