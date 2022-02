Amerykanie przenoszą swoją ambasadę z Kijowa. "Dramatyczne przyspieszenie"

Ambasada USA w Kijowie tymczasowo przeniesie swoją działalność do Lwowa - poinformował w poniedziałek szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken. Jak stwierdził, ma to związek z "dramatycznym przyspieszeniem" rozmieszczania wojsk rosyjskich wokół Ukrainy.

Rosja zaatakuje Ukrainę? To pytanie zadaje sobie cały świat. Zdaniem ekspertów prawdopodobieństwo inwazji militarnej ze strony Rosji na terytorium naszych wschodnich sąsiadów jest wysokie. Dowodem na to mają być gromadzące się w pobliżu Ukrainy tysiące rosyjskich żołnierzy, a także doniesienia o rzekomej prowokacji (sfingowana przemoc wobec ludności rosyjskojęzycznej), mającej służyć za pretekst do ataku.

Tymczasem z Kijowa ewakuuje się coraz więcej ludzi, nie tylko prywatnie. Przenoszone do innych miast są również placówki dyplomatyczne. Tymczasowo do Lwowa ma zostać przeniesiona m.in. ambasada USA, o czym poinformował w specjalnym oświadczeniu amerykański sekretarz stanu Anthony Blinken.

Napięta sytuacja na Ukrainie. USA przenoszą ambasadę do Lwowa

"Nie mam wyższego priorytetu ponad bezpieczeństwo Amerykanów na całym świecie i to oczywiście dotyczy również naszych kolegów służących na placówkach zagranicznych [...] Mając to na względzie, dokonujemy procesu tymczasowego przeniesienia operacji naszej ambasady w Ukrainie z ambasady w Kijowie do Lwowa w związku z dramatycznym przyspieszeniem koncentracji rosyjskich sił" - ogłosił.

Szef dyplomacji w administracji Joe Bidena zapewnił jednocześnie, że tymczasowa relokacja placówki nie oznacza przerwy w kontaktach dyplomatycznych z władzami Ukrainy i w wysiłkach na rzecz deeskalacji kryzysu.

Nasze zobowiązanie na rzecz suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy jest niezachwiane. [...] Ścieżka dyplomacji pozostaje dostępna, jeśli Rosja zdecyduje się na zaangażowanie w dobrej wierze Anthony Blinken

Jak ostrzegał w ubiegłym tygodniu doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan, według informacji amerykańskiego wywiadu Kijów może być potencjalnym celem wznowionej rosyjskiej agresji, która może rozpocząć się od ostrzału rakietowego i bombardowań z powietrza.

W poniedziałek "Wall Street Journal" podał, że w ramach ewakuacji placówki w Kijowie, Departament Stanu rozkazał zniszczenie komputerów i sprzętu sieciowego w ambasadzie. W niedzielę do Waszyngtonu dotarło 56 ewakuowanych pracowników ambasady, wraz z poufnymi dokumentami.

