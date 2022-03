Rosja zapowiada "ostrą reakcję" po wydaleniu dyplomatów przez Polskę. “Wrogi atak"

Ambasador Rosji w Polsce został wezwany w środę do siedziby MSZ i poinformowany o wydaleniu 45 rosyjskich dyplomatów, którym polska strona zarzuciła pracę dla rosyjskiego wywiadu. Polska zablokowała również konta bankowe ambasady.

Rosja zapowiada "ostrą reakcję" na wydalenie 45 dyplomatów z Polski

Rosyjskie MSZ stwierdziło, że wydalenie 45 pracowników ambasady w Warszawie to “świadomy krok w kierunku ostatecznego zniszczenia stosunków dwustronnych”. „Rosja nie pozostawi tego wrogiego ataku bez odpowiedzi, co zmusi polskich prowokatorów do myślenia i zaszkodzi im” - przekazano.

Rosji nie podoba się też propozycja Polski, aby na Ukrainę wysłać misję pokojową NATO, złożoną z uzbrojonych sił. Według Kremla jest to “lekkomyślne”.

RadioZET.pl/Reuters/oprac. AK

