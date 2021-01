Policja w Moskwie i Petersburgu zatrzymuje protestujących w obronie Aleksieja Nawalnego. Zatrzymywani są głównie młodzi ludzie, policja działa brutalnie. Funkcjonariusze zabrali do aut policyjnych co najmniej dwóch dziennikarzy. W Petersburgu zgromadziło się - według różnych szacunków - od tysiąca do dwóch tysięcy ludzi.