"Rosję trzeba odizolować jak Koreę Północną". Mocne słowa prezydenta Łotwy

Rosja cofnęła się do XIX wieku, co oznacza odrodzenie rosyjskiego imperializmu, szowinizmu i rasizmu - powiedział prezydent Łotwy Egils Levits w rozmowie z Wirtualną Polską. Dodał, że Rosja powinna być odizolowana na arenie międzynarodowej jak Korea Północna.

Łotwa od lat należy do grona państw unijnych, które wzywają do ostrej antyrosyjskiej polityki. Te argumenty władz w Rydze są coraz mocniejsze po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Państwo bałtyckie wzywa do zakazu wiz do UE dla Rosjan czy ostrzejszych sankcji gospodarczych. Prezydent Łotwy Egils Levits w rozmowie z Wirtualną Polską podkreślił zagrożenie płynące ze strony Kremla.

- Rosja nie odważy się zaatakować Łotwy ani żadnego innego kraju w Europie, ponieważ NATO opiera się na wzajemnej solidarności. Atak na jeden kraj oznacza jednoczesny atak na pozostałe 29. Jest absolutnie jasne, że NATO jest znacznie silniejsze od Rosji. I Rosja o tym wie - mowił.

Prezydent Łotwy: Rosja jak Korea Północna

Prezydent Levits dodał: - Co do samej Rosji, to państwo wyznające tak imperialistyczną i szowinistyczną ideologię powinno być maksymalnie odizolowane od cywilizowanego świata. Tak, jak to ma miejsce w przypadku Korei Północnej.

Dodał, że jedynym sposobem na poradzenie sobie z tak agresywnym sąsiadem jest "wzmocnienie demokracji, naszej kultury i nauki, ale przede wszystkim naszych zdolności militarnych, aby odwieść Rosję od pokusy atakowania innych krajów".

Levits wyjaśnił, dlaczego popiera obowiązkową służbę wojskową dla mężczyzn i kobiet. Decyzje w tej sprawie podejmie Sejm, czyli łotewski parlament. - Uważam, że młody człowiek może robić dla swojego społeczeństwa różne rzeczy, nie tylko służyć w wojsku, ale także w szpitalach, w służbach publicznych itp. Taka służba wzmocniłaby również edukację obywatelską, zaangażowanie młodych ludzi w przyczynianie się do wspólnego dobra - mówił prezydent.

