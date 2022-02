Rosyjski ambasador: mamy w d***e sankcje Zachodu. Jesteśmy samowystarczalni

Szwedzki dziennik "Aftonbladet" w tytule artykułu cytuje wypowiedź rosyjskiego ambasadora Wiktora Tatarincewa. Dyplomata lekceważąco odniósł się do ewentualnych sankcji ekonomicznych i politycznych, jakie dotkną Rosję po ataku na Ukrainę. "Przepraszam za mój język, ale mamy w d***e ich sankcje" - powiedział.

Wiktor Tatarincew ocenił, że sankcje nie są niczym pozytywnym, ale w rzeczywistości nie będą one tak dotkliwe dla Rosji, jak jest to przedstawiane w krajach zachodnich. "Jesteśmy bardziej samowystarczalni i byliśmy w stanie zwiększyć nasz eksport. Nie mamy włoskich czy szwajcarskich serów, ale nauczyliśmy się robić tak samo dobre sery, korzystając z włoskich i szwajcarskich przepisów" - czytamy w szwedzkim dzienniku.

Ministrowie finansów państw G7 ostrzegli w poniedziałek 14 lutego władze Rosji przed ogromnymi konsekwencjami gospodarczymi ewentualnej inwazji na Ukrainę. Obiecali też szybką i zdecydowaną pomoc Ukrainie.

"Trwające wzmacnianie sił rosyjskich przy granicach Ukrainy jest powodem poważnego zaniepokojenia. My, ministrowie finansów G7, akcentujemy naszą gotowość do szybkich i decydujących działań w celu wsparcia ukraińskiej gospodarki" – napisali ministrowie we wspólnym oświadczeniu. Ostrzegli, że "jakakolwiek dalsza agresja militarna Rosji przeciw Ukrainie spotka się z szybką, skoordynowaną i mocną odpowiedzią".

"Jesteśmy gotowi wspólnie nałożyć sankcje gospodarcze i finansowe, które będą miały ogromne i natychmiastowe konsekwencje dla rosyjskiej gospodarki" – podkreślono.

W grudniu 2021 roku Rosja ogłosiła żądania, nazywane przez nią gwarancjami bezpieczeństwa, których spełnienia domaga się od państw zachodnich. Chodzi m.in. o gwarancje nierozszerzania NATO na wschód, w tym o Ukrainę, oraz o wycofanie sił NATO z krajów wschodniej flanki Sojuszu, w tym z Polski.

RadioZET.pl/ Aftonbladet/ PAP