Rozbieżności w rozmowach Ukraina-Rosja. "Nowatorska formuła Zełenskiego" przyniesie pokój?

"Słuchając w środę przemówienia prezydenta (Rosji) Władimira Putina do narodu, można było odnieść wrażenie, że Rosja nie jest skłonna do kompromisu" - ocenili rozmówcy agencji Reutera.

Financial Times, powołując się na źródła bliskie stołu negocjacyjnego, podał w środę, że nakreślono bardzo wstępny plan porozumienia pokojowego. Liczy on piętnaście punktów. Rosjanie w zamian za wycofanie wojsk z Ukrainy domagają się ogłoszenia neutralności, która wyklucza przystąpienie do NATO i tworzenie zagranicznych baz wojskowych, np. amerykańskich lub brytyjskich. W zamian Kijów otrzymałby gwarancje bezpieczeństwa ze strony NATO, UE lub Turcji.

Rozmowy pokojowe Rosja-Ukraina. "Bardzo znaczące rozbieżności"

Kreml chce też uznania niepodległości samozwańczych republik ludowych w Donbasie i okupowanego Krymu za rosyjski. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nie potwierdził prawdziwości tych doniesień, choć przyznał, że niektóre punkty planu opisanego przez Finacial Times są prawdziwe.

Ukraiński rząd stwierdził, że zarys planu pokojowego to tylko “żądania strony rosyjskiej”. Kijów przyznał jedynie, że wśród postulatów strony ukraińskiej jest zawieszenie broni, wycofanie rosyjskich wojsk i gwarancje państw Zachodu.

Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy uczestniczący w negocjacjach z Rosją w rozmowie z WP powiedział, że Kijowowi chodzi o wypracowanie konkretnego mechanizmu, który w przyszłości gwarantowałby Ukrainie bezpieczeństwo. - Będzie to dokument szczegółowo opisujący procedurę działań w przypadku agresji ze strony Rosji. Jest to nowatorska formuła, którą wymyślił prezydent Wołodymyr Zełenski. Może przerodzić się w propozycję stworzenia zupełnie nowego układu sił w Europie - powiedział Podolak.

Doradca ukraińskiego prezydenta zaznaczył, że chęć wstąpienia do NATO jest wtórną kwestią wobec realnych gwarancji dla Ukrainy. - Dla nas liczy się nie status, ale sojusznicy, którzy są naprawdę gotowi do walki u naszego boku. Inwazja na Ukrainę pokazała, że cała architektura europejskiego bezpieczeństwa powinna zostać zweryfikowana - stwierdził.

Minister spraw zagranicznych Francji Jean-Yves Le Drian uważa, że Kreml tylko udaje, że chce wynegocjować pokój. Jego zdaniem Moskwa planuje „długotrwały proces brutalnej inwazji” i dlatego „ponosi pełną odpowiedzialność za sankcje wymierzone w Rosję”.



Rozmowy pokojowe Ukrainy z Rosją rozpoczęły się 28 lutego, w piątym dniu rosyjskiej inwazji. Dotychczas odbyły się cztery rundy negocjacji, przeprowadzone na terytorium Białorusi w pobliżu granic z Polską i Ukrainą, a także w formacie online. W skład ukraińskiej delegacji wchodzą m.in. minister obrony Ołeksij Reznikow i doradca prezydenta Mychajło Podolak. Na czele delegacji z Rosji stoi doradca głowy państwa Władimir Miedinski.

RadioZET.pl/PAP/WP.pl/Finacial Times