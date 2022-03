Prezydenci Francji i Rosji - Emmanuel Macron i Władimir Putin - nie porozumieli się podczas wtorkowej rozmowy telefonicznej w sprawie ewakuacji ludności cywilnej z Mariupola – poinformował we wtorek Pałac Elizejski.

Władimir Putin i Emmanuel Macron przeprowadzili już kilka rozmów ws. wojny w Ukrainie. Jak dotąd nie przyniosły one efektu. We wtorek prezydentowi Francji nie udało się przekonać Putina do ewakuacji Mariupola.

Rozmowa Macrona z Putinem znów bez rezultatu

Macron planował przeprowadzanie wraz z Turcją i Grecją ewakuacji ludności cywilnej z Mariupola, gdzie trwające od tygodni oblężenie wojsk rosyjskich doprowadziło do katastrofy humanitarnej.

Putin przedstawił warunek udzielenia pomocy cywilom w Mariupolu: „aby znaleźć rozwiązanie trudnej sytuacji humanitarnej w tym mieście, ukraińscy nacjonalistyczni bojownicy muszą przestać stawiać opór i złożyć broń” – oświadczył. Przywódcy nie porozumieli się też w sprawie opłat w rublach za import rosyjskiego gazu – głosi komunikat Pałacu Elizejskiego.

RadioZET.pl/Z Paryża Katarzyna Stańko (PAP)/oprac. AK

