"Nie ma mowy". Rzeczniczka MSZ Rosji ostro o relacjach z Polską

Rosja reaguje na znaczące pogorszenie relacji międzynarodowych z państwami Europy Zachodniej, już po rozpoczęciu wojny w Ukrainie. Do sprawy po raz kolejny odniosła się rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji.

Maria Zacharowa gościła w niedzielę 15 maja w propagandowym programie tuby Kremla - w telewizji Rossija 1 - prowadzonym przez Władimira Sołowjowa. Część wypowiedzi poświęciła relacjom z Polską.

Rzeczniczka MSZ Rosji o relacjach z Polską. "Nie ma mowy"

- Rosja zareaguje na wszelkie chamskie i bezprawne kroki podjęte przez państwa Zachodu - powiedziała Zacharowa. Jej wypowiedź zacytowała m.in. rosyjska agencja TASS. Zacharowa wyjaśniła, że chodzi m.in. o demontaże pomników żołnierzy radzieckich, jak i "to, co dzieje się w stosunku do Rosjan". Wspomniała w tym miejscu incydent z oblaniem ambasadora Rosji w Polsce czerwoną cieczą – do zdarzenia doszło 9 maja na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Warszawie.

- Jeśli chodzi o stosunki polityczne z Polską, to potrzebna jest naprawdę poważna analiza tego, jak budować relacje z obecnymi przywódcami tego kraju. Nikt nie powinien myśleć, że sytuacja może utrzymać się na obecnym poziomie. Nie ma mowy - powiedziała rzeczniczka MSZ Rosji.

Rzeczniczka MSZ Rosji podkreśliła także, że dyplomatom Rosji wydalonym z Unii Europejskiej oferowane są nowe oferty pracy. - Cały system administracji kadrowej jest w trakcie rewizji. Wzmocnione zostaną kierunki azjatyckie i WNP (Wspólnoty Niepodległych Państw- wskazała Zacharowa.

Wojna na Ukrainie - najnowsze informacje na żywo

RadioZET.pl/TASS