Cypr zablokował unijne sankcje na Białoruś. Zadziwiające tło decyzji

Sankcje na Białoruś zostały zablokowane przez sprzeciw Cypru. Władzom wyspiarskiego kraju na Morzu Śródziemnym nie chodzi jednak o legitymizowanie wyborów na Białorusi w sierpniu, czy przymykanie oczu na tortury i represje wobec tamtejszej opozycji.

Jak ustalił w unijnych źródłach PAP, chodzi wzmocnienie stanowiska UE ws. nielegalnych wierceń prowadzonych przez Turcję we wschodniej części Morza Śródziemnego. Turcy szukają tam węglowodorów.

Sankcje na Białoruś blokowane przez Cypr. Nikozji chodzi o... sankcje na Turcję?

Przymiarki pod decyzję o sankcjach na Białoruś trwają od sierpnia. Mówi się, że obejmą ok. 40 osób z kierownictwa kraju i służb, odpowiadającego za przemoc wobec protestujących.

W ostatnich tygodniach prace nad listą toczyły się na poziomie grup roboczych. Rozmawiano o tym też na spotkaniach ambasadorów krajów członkowskich UE.

Choć w tej sprawie nie jest wymagana jednomyślność, to poważna kwestia i nikt nie chce głosowania i decyzji wbrew woli jednego z krajów UE powiedział PAP jeden z dyplomatów

Nieoficjalne ustalenia potwierdzają, że prace nad sankcjami wstrzymuje blokada Cypru, którego władze domagają się silniejszej reakcji Wspólnoty na śmiałe poczynania Turcji we wschodniej części Morza Śródziemnego. Inne państwa widzą w aktywności Cypru próbę zmuszenia do uzgodnienia… sankcji wobec Turcji.

Kartą przetargową Turcji w ewentualnym sporze z UE są uchodźcy. Na mocy porozumienia z 2016 roku Turcy zatrzymują miliony ludzi, którzy uciekli przez wojnami domowymi z Azji, czy Afryki.

- Cypr nie jest dużym państwem więc można się spodziewać, że w najbliższych dniach uda się ostatecznie przekonać Nikozję do poparcia sankcji na Białoruś. Decyzja w zasadzie może zapaść w każdej chwili. Wiele krajów chce, aby stało się to jak najszybciej- przekonuje PAP z kolei jeden z dyplomatów.

Zwłoka w sprawie Białorusi niepokoi szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela, który wezwał w tym tygodniu państwa członkowskie UE do przyspieszenia prac. Co ciekawe sam Cypr poparł wstępnie pomysł na sankcje, ale poprosił o czas na zbadanie planowanych zakazów podróżowania do UE.

Turcja rozpoczęła w zeszłym roku wiercenia w poszukiwaniu ropy i gazu w pobliżu Cypru. Nikozja uznaje je za nielegalne.

RadioZET.pl/PAP