Porażka w Ukrainie, kryzys gospodarczy, a w konsekwencji przewrót pałacowy - taki scenariusz nakreślił Igor Girkin. Emerytowany pułkownik rosyjskiego GRU skrytykował też ludzi z otoczenia Władimira Putina, oskarżając ich o korupcję, karierowiczostwo oraz doprowadzenie do "klęski militarnej" Rosji.

Rosjanie od kilku dni przeprowadzają kolejną ofensywę w Donbasie. W ciągu ostatniej doby ostrzelali kolejne miejscowości, a zdaniem Sztabu Generalnego Ukrainy ich następnym celem ma być Słowiańsk w obwodzie donieckim.

Bardzo trudna dla Ukraińców wydaje się zwłaszcza sytuacja w obwodzie ługańskim. Jak relacjonował korespondent BBC, coraz bardziej realna staje się ukraińska klęska w tym regionie. Rosjanie jednak nie osiągają celów, które sobie założyli, w tym podstawowego - od trzech miesięcy nie są w stanie podporządkować sobie Ukrainy.

B. dowódca z Donbasu kreśli scenariusz zagrażający Putinowi

Rosjan za sposób prowadzenia "operacji specjalnej" (takim mianem określa się w Rosji inwazję na Ukrainę) skrytykował ostatnio Igor Girkin. To emerytowany pułkownik wywiadu GRU, a przede wszystkim ważna postać z czasów pierwszej ofensywy w Donbasie z wiosny 2014 roku. Był m.in. liderem "zielonych ludzików", którzy zdobyli wówczas Słowiańsk.

Jego zdaniem Ukraińcy nie oddadzą takich miast, jak Słowiańsk, Siewierodonieck czy Lisiczańsk bez walki. Działania militarne swoich rodaków nazwał zaś "wielkim partactwem", a postępy, które czynią, "zbyt wolnymi", czego upust dał w swoim poście na Telegramie.

Nasze wojska wciągane są w wyczerpujące ofensywne bitwy, grają według reguł proponowanych przez wroga, na przygotowanym przez niego terenie. Straty ponoszone w tych bitwach, niekończących się na pokonaniu wroga, nie mogą być szybko kompensowane przez przeszkolonych zastępców. Naszym żołnierzom w końcu zabraknie pary Igor Girkin

W opinii Girkina konsekwencje mogą być dla Rosji tragiczne. Kreśli on scenariusz, w którym "druzgocąca porażka" i "haniebny pokój" doprowadzą do kryzysu gospodarczego i politycznego. Wezwał też do usunięcia z otoczenia Władimira Putina "zdrajców", którzy doprowadzili jego kraj "na skraj militarnej klęski" i których oskarżył o korupcję oraz chęć zrobienia kariery kosztem losów ojczyzny.

"Haniebna porażka - kryzys gospodarczy - dyskredytacja władzy - niepokoje ludowe - przewrót pałacowy" - taką chronologię zdarzeń przedstawił Girkin, strasząc również "moskiewskim Majdanem". Mocno krytykował także współpracowników Putina. Wpisy w social mediach sugerują, że jedną z najmocniej obwinianych przez niego osób z kierownictwa na Kremlu jest minister obrony Siergiej Szojgu.

Słowa Girkina nie były przypadkowe?

Czy słowa Girkina - usuniętego w cień po zestrzeleniu malezyjskiego samolotu nad Ukrainą w lipcu 2014 - oznaczają konflikt wśród Kremlowskiej "wierchuszki"? Czy - jak sugeruje dr hab. Krzysztof Żęgota z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - to kontrolowana krytyka nie tyle prezydenta Rosji, co osób z jego najbliższego otoczenia.

- W Rosji nikt nie może pozwolić sobie na jawną nieskrępowaną krytykę władz, dlatego takich wpisów nie można uznać za przypadkowe. Może to być sposób na przetestowanie, z jakim odbiorem w Rosji mogą się spotkać jeszcze ostrzejsze działania na Ukrainie np. powszechna mobilizacja i długotrwała wojna. Albo jest to przygotowanie gruntu pod nadchodzący czas rozliczeń przywództwa wojskowego i kierownictwa służb specjalnych - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską ekspert ds. bezpieczeństwa.

