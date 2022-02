Rosja zaatakuje Ukrainę? Sekretarz stanu USA: kolejni żołnierze przesuwają się w stronę granicy

Rosja może w każdej chwili zaatakować Ukrainę - twierdzą eksperci oraz politycy. Wskazują na plany prowokacji ze strony Kremla, który - zdaniem amerykańskiego wywiadu - zamierza sfabrykować atak na rosyjskojęzyczną ludność wschodniej Ukrainy i tym samym usprawiedliwić inwazję militarną.

Niedawno internet obiegły zdjęcia satelitarne ukazujące rosyjskich żołnierzy w pobliżu granicy z Ukrainą. Moskwa tłumaczyła to ćwiczeniami, a we wtorek rosyjski MON ogłosił rozpoczęcie wycofywania części sił z tamtego rejonu, konsekwentnie zaprzeczając, jakoby planowano atak na naszych wschodnich sąsiadów.

Rosja zaatakuje Ukrainę? Sekretarz stanu USA: kolejni żołnierze idą w stronę granicy

Co innego mówił jednak w środowych wypowiedziach dla mediów amerykański sekretarz stanu Anthony Blinken. - Nadal widzimy nie tylko, że te siły tam pozostają, ale obserwujemy kluczowe jednostki przesuwające się w kierunku granicy, a nie w przeciwną stronę - oznajmił w wywiadzie dla telewizji MSNBC, dodając, że tego samego zdania jest sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

W przeprowadzonej niedługo potem rozmowie z ABC amerykański dyplomata powiedział, że są to jednostki, które "byłyby w awangardzie jakiejkolwiek wznowionej agresji" Rosji. Zasugerował też, że jeśli Moskwa zdecyduje się na cyberataki przeciwko USA, np. w ramach odwetu za sankcje, Stany Zjednoczone nie pozostawią ich bez odpowiedzi. Mówił m.in. o atakach ransomware, czyli takich z wykorzystaniem "złośliwego" oprogramowania, blokującego dostęp do systemu komputerowego lub uniemożliwiającego odczyt zapisanych w nim danych.

Kilka miesięcy temu byłem z prezydentem Joe Bidenem w Genewie, w czasie, kiedy dochodziło do ataków ransomware przeciwko nam [...] prezydent Biden powiedział prezydentowi Putinowi: "na pewno rozumie pan, jak ważne jest to dla nas, i potrafię sobie wyobrazić, że mając tę całą infrastrukturę energetyczną, nie spodobałoby się panu, gdyby ktoś przeprowadził taki atak ransomware przeciwko panu Anthony Blinken

Pytany o różnice w publicznym przekazie władz USA i Ukrainy na temat zagrożenia rosyjską agresją, szef amerykańskiej dyplomacji przekonywał, że wynikają one ze zrozumiałej chęci prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, by nie wywoływać paniki wśród obywateli. Dodał jednak, że Waszyngton jest w stałym kontakcie ze stroną ukraińską i Kijów podchodzi do zagrożenia równie poważnie, co USA.

RadioZET.pl/PAP (O. Górzyński)