Senat USA reaktywował ustawę z II wojny światowej, by pomóc Ukrainie. “Ważny krok”

Amerykański senat w środę jednogłośnie reaktywował ustawę Lend Lease z czasów II wojny światowej, która pozwalała na szybkie zaopatrywanie aliantów w walce z Niemcami - podał w czwartek portal Politico. "Ważny krok w celu przyśpieszenia dostaw sprzętu wojskowego do Ukrainy" - ocenił szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba.

Ukraina jeszcze przed rosyjską inwazją była zaopatrywana w broń przez państwa NATO. Dotychczas było to głównie lekkie, defensywne uzbrojenie dla piechoty, m.in. ręczne wyrzutnie pocisków przeciwpancernych Javelin i NLAW czy przenośne zestawy przeciwlotnicze Stinger oraz Piorun.

Kijów wskazuje, że ukraińskiej armii potrzebny jest również ciężki sprzęt oraz przyśpieszenie dostaw. Amerykański senat w środę jednogłośnie reaktywował ustawę Lend Lease z czasów II wojny światowej, która pozwalała na szybkie zaopatrywanie aliantów w walce z Niemcami - podał w czwartek portal Politico. Według Politico prezydent USA Joe Biden będzie miał teraz większe możliwości skutecznego zaopatrywania Ukrainy w broń i inne materiały niezbędne do odparcia rosyjskiej inwazji.

Senat USA zatwierdził lend-lease dla Ukrainy

Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba przyjął to z zadowoleniem. "Ważny krok w kierunku programu Lend Lease w celu przyśpieszenia dostaw sprzętu wojskowego do Ukrainy. Czekamy na jego szybkie uchwalenie przez Izbę Reprezentantów i podpisanie przez prezydenta USA” - napisał na Twitterze Kułeba.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy wezwał w czwartek także kraje NATO do wysłania większej liczby samolotów, systemów obrony przeciwlotniczej, pocisków i pojazdów wojskowych do Ukrainy. - Mój program jest bardzo prosty. Są na nim tylko trzy kwestie. To broń, broń i broń - powiedział w Kwaterze Głównej Sojuszu.

Jesteśmy przekonani, że teraz najlepszym sposobem pomocy Ukrainie jest zapewnienie jej wszystkiego, co konieczne do powstrzymania Putina i pokonanie armii rosyjskiej na Ukrainie, na terytorium Ukrainy, aby wojna nie rozlała się dalej. Dmytro Kułeba, minister spraw zagranicznych Ukrainy

Kułeba wskazał, że w ostatnim miesiącu i w ostatnich tygodniach armia ukraińska i cały naród ukraiński pokazały, że umieją walczyć. - Wiemy, jak wygrywać. Ale bez zrównoważonych i wystarczających dostaw całej broni, o którą prosi Ukraina, zwycięstwom tym będą towarzyszyć ogromne wyrzeczenia. Im więcej zdobędziemy broni i im szybciej dotrze ona na Ukrainę, tym więcej ludzkich istnień zostanie uratowanych - przekonywał.

- Wzywam wszystkich sojuszników, aby odłożyli na bok swoje wahania. (...) Bo, jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, ale dziś broń służy pokojowi - podsumował.

