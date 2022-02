Separatyści ogłosili masową ewakuację z zajętych ziem Ukrainy. Do Rosji

Lider samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej (DRL) na wschodzie Ukrainy Denys Puszylin ogłosił w piątek masową ewakuację mieszkańców tej separatystycznej republiki do obwodu rostowskiego w Rosji.

Masowa ewakuacja mieszkańców Donieckiej Republiki Ludowej, utworzonej na ziemiach Ukrainy zajętych przez prorosyjskich separatystów w 2014 roku, ma rozpocząć się jeszcze 18 lutego.

Denys Puszylin, lider nieuznawanej przez świat DRL, powiedział, że od piątku mieszkańcy terenów zajętych przez separatystów będą przewożeni do Rosji. Najpierw mają być ewakuowane kobiety, dzieci i osoby starsze.

Ewakuacja mieszkańców z ziem zajętych przez separatystów. Do Rosji

- Na dzień dzisiejszy, 18 lutego, zorganizowano masową scentralizowaną ewakuację ludności do Federacji Rosyjskiej. W pierwszej kolejności należy ewakuować kobiety, dzieci i osoby starsze – powiedział Puszylin, cytowany przez Reutersa.

Przywódca DRL oskarżył siły ukraińskie o to, że planują ofensywę na terytorium, które obecnie znajduje się pod kontrolą bojowników. Podobną narrację przedstawił w czwartek 17 lutego rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Ukraińska armia zaprzecza, że planuje siłowe działania i przypomina, że to prorosyjscy separatyści strzelali z ciężkiego uzbrojenia. Szef NATO stwierdził w czwartek, że Rosjanie szukają pretekstu do zaatakowania Ukrainy i zamierzają w tym celu sprowokować konflikt w Donbasie. Agencja Interfax podała, że do Rosji może ewakuować się nawet kilkaset tysięcy osób.

RadioZET.pl/PAP - Natalia Dziurdzińska/Reuters.com