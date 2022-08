"Polacy kompletnie oszaleli, ich ewolucja poszła w przeciwnym kierunku. […] Świat nie lubi dwóch narodów – Anglików i Polaków. Pierwszy z tych krajów będzie wkrótce Atlantydą, a drugi Parkiem Jurajskim" – odgraża się deputowany do Dumy Rosji Andriej Kolesnik. W jego ocenie Polsce grozi ostateczne uzależnienie od Niemiec, wobec czego "Rosja nie przyjdzie na ratunek".

W Rosji trwa festiwal skrajnie antypolskich nastrojów w przestrzeni publicznej. Po tym, jak rząd RP i miliony Polaków wsparły Ukrainę po inwazji Rosji, nie ma praktycznie tygodnia, by elity z Kremla nie wieściły upadku bądź katastrofy naszego państwa.

Czynią to nie tylko najważniejsi politycy jak b. prezydent Dmitrij Miedwiediew, czy b. wiceprzewodniczący Dumy Dmitrij Rogozin, ale i zwykli deputowani do Dumy. Ostatni "popis" dał parlamentarzysta z obwodu kaliningradzkiego Andriej Kolesnik.

Poseł do Dumy Rosji o Polakach: "Zbliżają się do jaskiniowców"

Kolesnik rozpoczął swój antypolski wywód od nawiązania do słów szefa IPN Karola Nawrockiego, który wypomniał władzom Białorusi bezczeszczenie polskich nagrobków na dawnych ziemiach II RP. Poszło o niszczenie grobów m.in. na polskim cmentarzu żołnierzy Armii Krajowej. - Nasi sąsiedzi poruszają się w zupełnie innym kręgu cywilizacyjnym, nie są w stanie uszanować świętości cmentarza ani prawdy historycznej. To jest po prostu barbarzyństwo – mówił w połowie lipca Nawrocki.

Na początku sierpnia do słów szefa IPN odniósł się parlamentarzysta Dumy. Wypomniał, że to Polacy niszczą groby wojskowe żołnierzy Armii Czerwonej, "która wyzwoliła Polskę". "Polacy kompletnie oszaleli, ich ewolucja poszła w przeciwnym kierunku. Przeszli już etap naczelnych i pitekantropów. Zbliżają się do jaskiniowców Teshik Tash" – napisał na Telegramie Kolesnik.

Dalej ocenił, że "świat nie lubi dwóch narodów – Anglików i Polaków. Jeden kraj będzie wkrótce Atlantydą, a drugi Parkiem Jurajskim". I groził Polakom ostatecznym uzależnieniem ze strony Niemiec, przywołując czasy nazistowskiej okupacji. "Przypomnę, że kiedyś Polakom nie wolno było podróżować z Aryjczykami komunikacją miejską, na drzwiach restauracji, kin i parków widniały napisy: «Polakom wstęp wzbroniony». Czy chcą do tego wrócić? Tym razem Rosja nie przyjdzie na ratunek" – komentował poseł Dumy.

I zasugerował podległość Polaków wobec Niemiec. "Ich pierwszą stolicą było Gniezno, drugą Kraków, trzecią Warszawa, a czwartą podobno będzie Berlin. Nie ma to dla nas znaczenia" – ocenił.

RadioZET.pl/Telegram