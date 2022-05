Skandaliczne słowa ambasadora Rosji o Polsce. "Chcą przedłużenia konfliktu w Ukrainie"

Siergiej Andriejew w rozmowie z telewizją Rossija 24 wymienił Polskę, USA, Wlk. Brytanię oraz państwa nadbałtyckie, jako kraje, które "zdecydowanie stawiają na przedłużanie konfliktu, na uszczuplenie rosyjskich zasobów".

Andriejew o Polsce: chcą przedłużenia konfliktu w Ukrainie

- I właśnie w tym celu są gotowi walczyć "do ostatniego Ukraińca" - przekonywał ambasador Rosji w Warszawie. Jego zdaniem Polska gra na przedłużanie wojny, ponieważ liczy, że otrzyma "znaczną część kwoty, jaką Zachód planuje przeznaczyć na odbudowę Ukrainy".

Według Rosjanina "w tej kwestii polskiemu rządowi chodzi tylko o pieniądze" i że "to w zasadzie charakterystyczny sposób myślenia naszych polskich sąsiadów: kiedy pojawia się możliwość wykorzystania środków, które naturalnie w pierwszej kolejności będą przyznawane przez bogatsze, przodujące kraje UE, starają się oni z tej możliwości skorzystać".

Andriejew nie przedstawił oczywiście żadnych dowodów na poparcie swoich słów na temat Polski. Jego wypowiedzi wpisują się natomiast w szeroko zakrojoną propagandę Kremla, która krytykuje zachodnie państwa i instytucje, obwiniając je o wybuch wojny w Ukrainie.

Centrum wsparcia odbudowy Ukrainy w Polsce? Sasin komentuje

Oskarżając Polskę o chciwość i skupienie na pieniądzach, ambasador nawiązał do słów wicepremiera Sasina, który stwierdził, że ONZ tworzy międzynarodowy fundusz, mający wspierać odbudowę Ukrainy. - Chcemy zabiegać o to, aby centrum tego funduszu było w Polsce, było w Warszawie - przyznał.

Sasin dodał, że chodzi o to, by Polska była centrum nie tylko logistyki, "samego wykonania tej wielkiej pracy odbudowy, ale również, by było tu to centrum finansowe", w którym skupiałyby się fundusze, mające służyć odbudowie Ukrainy.

