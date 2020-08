Sondaż dla prawicowego portalu wPolityce.pl wróży… spadek poparcia dla PiS! O 2 punkty procentowe do 41 procent spadło poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, przy wzroście o 1 punkt procentowy do 30 procent dla Koalicji Obywatelskiej - wynika z najnowszego sondażu pracowni Social Changes dla portalu wPolityce.pl. O 2 punkty procentowe wzrosło też poparcie dla Lewicy - obecnie to 11 procent.

Jak wynika z badania pracowni Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl, zmniejsza się różnica między Prawem i Sprawiedliwością a Koalicją Obywatelską. Poparcie powoli odzyskuje Lewica. Wszystkie obecne w Sejmie ugrupowania przekraczają próg wyborczy.

Sondaż dla prawicowego portalu. Spada poparcie dla PiS!

Na Prawo i Sprawiedliwość chce głosować 41 procent badanych - co oznacza spadek o 2 punkty procentowe w porównaniu z poprzednim sondażem. Z kolei Koalicja Obywatelska zyskała 1 punkt procentowy i popiera ją obecnie 30 proc. badanych.

Poparcie dla Lewicy wzrosło o 2 punkty - obecnie jest to 11 proc. Bez zmian są notowania Konfederacji - 8 proc. 1 punkt proc. traci Polskie Stronnictwo Ludowe - obecnie 6 procent.

Deklarowana frekwencja wyborcza wynosi 68 procent.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 31 lipca do 3 sierpnia 2020 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1081.

RadioZET.pl/PAP