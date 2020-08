Porta dorzeczy.pl opublikował przeprowadzony w dniach 13-14 sierpnia przez pracownię Estymator sondaż partyjny. Uwzględniał on jedynie tych respondentów, którzy zadeklarowali udział w głosowaniu oraz głos na konkretną listę. Szacowana frekwencja wyniosłaby 64 proc.

Sondaż parlamentarny. PiS utrzymuje większość w Sejmie

Badanie zrealizowano w dwóch wersjach. Pierwsza z nich zakłada, że w wyborach uczestniczą te same komitety, które startowały do Sejmu jesienią ubiegłego roku. Wynika z niej, że PiS może liczyć na 44 proc. poparcia, co przekładałoby się na największą liczbę mandatów (237) oraz utrzymaną większość sejmową.

Druga w zestawieniu Koalicja Obywatelska może liczyć na 29,8 proc. głosów, co przekłada się na 139 mandatów. Podium zamyka Lewica - 9,3 proc. i 33 mandaty. Do Sejmu dostałyby się również Konfederacja (8,5 proc, 21 mandatów) oraz PSL-Koalicja Polska (6,9 proc. i 14 mandatów).

Szymon Hołownia i Polska 2050 wystartują w wyborach?

Druga wersja sondażu zakłada start ruchu Polska 2050 pod patronatem Szymona Hołowni, niezależnego kandydata w tegorocznych wyborach prezydenckich. Gdyby jego ugrupowanie brało udział w wyborach do parlamentu, to PiS na 42,1 proc. głosów, co i tak oznaczałoby utrzymanie większości w Sejmie (234 mandaty).

KO mogłoby liczyć na 25,9 proc. i 127 mandatów, ruch Hołowni na 12,4 proc. i 53 mandaty, z kolei Lewica na 7,3 proc. i 23 mandaty. Na Wiejskiej ponadto zameldowaliby się przedstawiciele Konfederacji (6,8 proc. i 14 mandatów) oraz PSL-Koalicji Polskiej (5,2 proc. i 8 mandatów).

