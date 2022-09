"Specjalny trybunał dla Rosji". Zełenski zaprezentował 5-punktowy plan

Mocne przemówienie prezydenta Ukrainy na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. - Powinniśmy stworzyć specjalny trybunał, by ukarać Rosję za jej zbrodnie. Wkrótce zgłosimy projekt w tej sprawie - powiedział Wołodymyr Zełenski. Wezwał również wszystkie państwa do uznania Rosji za państwo sponsorujące terroryzm.

Wystąpienie Wołodymyra Zełenskiego odbyło się kilkanaście godzin po tym, jak prezydent Rosji ogłosił w orędziu częściową mobilizację w związku z wojną w Ukrainie. - Przeciwko Ukrainie została popełniona zbrodnia i żądamy sprawiedliwej kary. [...] Żądamy kary za próbę kradzieży naszej ziemi, za morderstwo tysięcy ludzi, za zbrodnie i upokorzenie kobiet i mężczyzn - mówił Zełenski w nagranym uprzednio wystąpieniu w języku angielskim.

Zełenski zaprezentował pięciopunktową "formułę dla pokoju", która jego zdaniem miałaby zaprowadzić pokój na Ukrainie i odstraszyć przyszłych agresorów przed podobnymi działaniami. Jak stwierdził, jego pierwszym i najważniejszym punktem jest kara za zbrodnię. Zapowiedział, że Ukraina zgłosi na forum ONZ propozycję stworzenia specjalnego trybunału, który osądzi rosyjskie zbrodnie i zasądzi zadośćuczynienie dla Ukrainy.

Zełenski w ONZ. Wzywa do osądzenia win Rosji

Pozostałe punkty to ochrona życia, przywrócenie bezpieczeństwa (m.in. żywnościowego) i integralności terytorialnej, gwarancje bezpieczeństwa i determinacja do samoobrony. Zełenski odrzucił też idee tymczasowego wstrzymania walk, argumentując, że Rosja wykorzysta tę przerwę do przeczekania zimy i przygotowania mobilizacji wojskowej oraz kolejnej ofensywy przeciwko Ukrainie.

- Pewnie słyszeliście Rosjan udających, że są gotowi do rozmów pokojowych. Oni tak mówią, a jednocześnie ogłaszają mobilizację wojskową i referenda w okupowanych terytoriach Ukrainy - powiedział Zełenski.

Prezydent Ukrainy dodał: - Rosja powinna zostać uznana za sponsora terroryzmu we wszystkich krajach, na wszystkich poziomach. [...] Ukraina padła ofiarą zbrodni i żądamy za nią kary.

