Premier Czech o negocjacjach ws. Turowa. "Do celu jeszcze nie dotarliśmy"

Sprawa kopalni Turów pozostaje nierozwiązanym sporem między Polską a Czechami. Wobec skargi naszych południowych sąsiadów do TSUE, niekorzystnym dla Polski wyroku i niezastosowaniu się Warszawy do orzeczenia, od września 2021 roku naliczane są kary umowne – 0,5 mln euro za każdy dzień funkcjonowania kopalni.

We wtorek 18 stycznia sprawa Turowa była tematem kolejnej rundy negocjacji ministrów środowiska Polski i Czech – Anny Moskwy i Anny Hubaczkovej. Polska minister wieściła po spotkaniu, że jest blisko do rozwiązania sporu, natomiast jej czeska odpowiedniczka przekazała, że do sprawy musi odnieść się kompleksowo rząd w Pradze.

Premier Czech ws. Turowa. "Do celu jeszcze nie dotarliśmy"

Odniesienie premiera Czech pojawiło się w środę 19 stycznia. Petr Fiala nie był tak optymistyczny jak polska minister. – Do celu jeszcze nie dotarliśmy, to będzie wymagać dalszych kroków – zapowiedział Fiala.

Zapewnił przy tym, że Czechy chcą wynegocjować porozumienie międzyrządowe, a częścią umowy jest wycofanie czeskiej skargi do TSUE. Jego zdaniem warunkiem jest zawarcie porozumienia „które zawiera wiele parametrów, w tym ochronę przez kilka następnych lat, rekompensaty, nadzór Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i inne rzeczy, które są absolutnie kluczowe dla Republiki Czeskiej”.

- Strona polska przesłała propozycje uzupełnienia lub zmiany umowy, obecnie analizujemy szczegóły i w tym duchu pani minister będzie informować minister Moskwę – stwierdził natomiast rzecznik ministra środowiska Czech Ondrzej Charvat.

Szczegóły wtorkowej, 19 rundy negocjacyjnej między Polską a Czechami o porozumieniu międzyrządowym w sprawie kopalni węgla brunatnego Turów nie zostały ujawnione, ale zdaniem czeskiej minister były one rzetelne. Polski rząd deklaruje, że nie zamierza płacić kary orzeczonej przed TSUE i dąży do polubownego rozwiązania sporu. Opinia rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE ma zostać ogłoszona 3 lutego 2022 roku.

RadioZET.pl/PAP