"Dzikie sceny na szczycie Biden-Putin". Doszło do przepychanek

Na początku spotkania prezydenta USA Joe Bidena z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w środę w Genewie doszło do napiętej sytuacji między dziennikarzami obsługującymi szczyt od strony amerykańskiej i rosyjskiej - donosi CNN. Reporterzy blokowali się nawzajem, doszło do przepychanek z ochroną.

Podczas przeznaczonego dla dziennikarzy krótkiego wystąpienia obu przywódców na początku spotkania w przygotowanym pomieszczeniu nie zmieścili się wszyscy reporterzy, dziennikarze blokowali się nawzajem i zasłaniali sobie kamery - relacjonuje główna korespondentka CNN przy Białym Domu Kaitlan Collins. Doszło do bardzo napiętej sytuacji między pracownikami mediów z USA i Rosji, panował chaos - dodaje.

"Doszło do przepychanek i krzyków, wszyscy ze zgromadzonych reporterów chcieli wejść do środka i zobaczyć dwóch przywódców, chociaż oczywiście nie wszyscy teoretycznie mogli tam być" - tłumaczy amerykańska dziennikarka. Collins twierdzi, że zwyczajowo podczas początkowego wystąpienia w czasie takich spotkań do sali z przywódcami wchodzi tylko grupa reprezentująca wszystkie media, około 15 dziennikarzy i fotoreporterzy.

"Dzikie sceny podczas pierwszego wystąpienia dla mediów na szczycie Biden-Putin: rosyjska ochrona, krzycząc, próbowała wyrzucić dziennikarzy i popychała ich. Dziennikarze i urzędnicy Białego Domu krzyczeli, że rosyjskie służby powinny przestać nas dotykać" - relacjonuje z kolei korespondentka portalu Politico Anita Kumar na Twitterze. Informuje, że do sali ostatecznie dostało się 9 z 13 członków amerykańskiego korpusu prasowego, którzy mieli uczestniczyć w konferencji.

Dziennikarze na Twitterze zaczęli wspominać niezręczne sytuacje na początku innych ważnych spotkań w przeszłości, gdy również dochodziło do przepychanek z ochroną i chaotycznych scen.

RadioZET.pl/PAP