Andrzej Duda ogłosił w środę 29 czerwca, że mimo wątpliwości Turcji udało się zachować jedność NATO ws. rozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego o Finlandię i Szwecję. Polski prezydent uczestniczy w szczycie NATO w Madrycie.

Podczas konferencji prasowej odniósł się do decyzji przywódców Sojuszu o zaakceptowaniu wniosków Finlandii i Szwecji w sprawie akcesji do NATO. Oba państwa zawnioskowały o przystąpienie do Sojuszu kilka tygodni po rosyjskiej inwazji w Ukrainie, rozpoczętej 24 lutego.

Andrzej Duda: Finlandia i Szwecja zostaną przyjęte do NATO

- Jeżeli ten szczyt (NATO) przejdzie do najważniejszych w historii, to właśnie z tego powodu – rozszerzenia Sojuszu o dwa państwa. Dla Polski to szczególna sytuacja, dwa ważne państwa, z zapleczem militarnym, państwa basenu Morza Bałtyckiego, zostaną przyjęte do NATO. To oznacza, że granica wschodniej flanki NATO z Rosją wydłuża się o ponad 1600 km – powiedział prezydent Polski.

Duda wspomniał, że Polska zabiegała o wstąpienie obu neutralnych dotychczas państw do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Prezydent przypomniał jednocześnie, że dla bezpieczeństwa Polski dzisiejszy dzień jest ważny również z innego powodu.

- Prezydent Joe Biden powiedział, że właśnie w Polsce zostanie ustanowiona stała obecność armii amerykańskiej, chodzi o wysunięte dowództwo V Korpusu w naszym państwie. To fakt, który wzmacnia nasze bezpieczeństwo i stanowi dodatkową gwarancję. To znacząca zmiana, względem dotychczasowych działań, o charakterze rotacyjnym – powiedział Andrzej Duda.

RadioZET.pl