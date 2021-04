Andrzej Duda podczas szczytu klimatycznego zapowiedział, że Polska do 2040 roku zmniejszy udział węgla w systemie energetycznym z 70 do nawet 11 procent. - Będzie budować zrównoważony i niskoemisyjny miks energetyczny w oparciu o energię jądrową oraz odnawialną, a także gaz - oświadczył prezydent.

Andrzej Duda podkreślił, zabierając głos w debacie podczas szczytu klimatycznego, którego gospodarzem jest prezydent USA Joe Biden, że Polska odgrywa aktywną rolę w globalnej polityce klimatycznej. Jak wskazał, "dynamika nadana przez Polskę podczas COP24 przyczyniła się do tego, że Unia Europejska, jako pierwsza światowa gospodarka, przyjęła cel neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz zwiększyła cel redukcji emisji do roku 2030 do co najmniej 55 procent".

- Polska partycypuje w tych ambitnych dążeniach - oświadczył polski przywódca. Dodał, że wiele państw poszło tym samym śladem. - W szczególności gratuluję panu prezydentowi Bidenowi powrotu Stanów Zjednoczonych do Porozumienia paryskiego oraz zwiększenia ambicji w zakresie redukcji emisji CO2 do 2030 roku - oświadczył polski prezydent.

Szczyt klimatyczny. Polska do 2040 roku odejdzie od węgla

Duda zadeklarował, że w Polsce w ciągu najbliższych dwóch dekad, zamierzamy zbudować nowy, zeroemisyjny system energetyczny, dzięki czemu udział węgla zmniejszy się z obecnych 70 do nawet 11 proc. w 2040 roku. Jak podkreślił, "to nie tylko odpowiedź na uzgodnienia wewnątrz Unii Europejskiej, ale przede wszystkim odpowiedź na oczekiwania młodego pokolenia Polaków''. Zaznaczył, że w tym tygodniu spotkał się z Młodzieżową Radą Klimatyczną, która zrzesza młodych przedstawicieli organizacji pozarządowych w Polsce walczących o ochronę środowiska naturalnego i klimatu.

Prezydent poinformował, że w czwartek doszło do porozumienia po długim dialogu społecznym pomiędzy społecznością górników a przedstawicielami polskiego rządu dotyczącego wyłączenia węgla z produkcji energii elektrycznej do 2049 roku.

Andrzej Duda: Polska zbuduje zrównoważony, niskoemisyjny miks energetyczny

Andrzej Duda przemawiając podczas szczytu klimatycznego zapowiedział, że "Polska będzie budować zrównoważony i niskoemisyjny miks energetyczny w oparciu o energetykę jądrową oraz odnawialną, a także gaz". Prezydent podkreślił, że "bez wykorzystania wszelkich technologii transformacja naszego systemu energetycznego po prostu nie będzie możliwa".

Jak zaznaczył, "polsko-amerykańska umowa o rozwoju polskiego programu energetyki jądrowej z października 2020 roku potwierdza nasze ambicje, uwidacznia wagę międzynarodowej współpracy w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej".

RadioZET.pl/PAP