Szef NATO reaguje na bezprawną aneksję części Ukrainy. "Wzywam Putina"

To jest największa nielegalna aneksja terytorium po II wojnie światowej - powiedział w piątek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg po tym, jak prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił włączenie do Federacji Rosyjskiej czterech regionów wschodniej i południowo-wschodniej Ukrainy.

Jens Stoltenberg podkreślił, że obwody doniecki, ługański, zaporoski i chersoński to Ukraina. - Kiedy Rosja przestanie walczyć, będzie pokój, kiedy Ukraina przestanie - przestanie istnieć jako niepodległe państwo - stwierdził sekretarz generalny NATO.

NATO wzywa Putina do zakończenia wojny w Ukrainie

- Wzywam Putina do zakończenia wojny. Jest odpowiedzialny za jej rozpętanie - oznajmił szef NATO, dodając, że prezydent Rosji jest "zagrożeniem".

Stoltenberg zwrócił uwagę, że "fikcyjne referenda zostały wymyślone w Moskwie i narzucone Ukrainie z całkowitym pogwałceniem prawa międzynarodowego". - NATO nie jest stroną konfliktu, ale zapewniamy Ukrainie wsparcie tak, aby kraj ten mógł bronić swojego terytorium zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych - zaznaczył.

Wniosek o członkostwo Ukrainy w NATO. Stoltenberg odpowiada

Sekretarz generalny NATO został zapytany po swoim wystąpieniu na konferencji prasowej w piątek o wniosek ws. członkostwa Ukrainy w NATO, którego złożenie zapowiedział prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski oraz czy jest możliwe, aby Kijów skorzystał z przyśpieszonej ścieżki, jak Szwecja i Finlandia. - Każdy demokratyczny kraj w Europie ma prawo ubiegać się o przystąpienie do NATO. Członkowie Sojuszu szanują to prawo. Powtarzaliśmy wielokrotnie, że drzwi do NATO pozostają otwarte. Pokazaliśmy to w ostatnich latach - odpowiedział Stoltenberg.

Przypomniał również ustalenia czerwcowego szczytu w Madrycie, podczas którego stwierdzono, że członkowie Sojuszu "wspierają prawo Ukrainy, aby wybrała swoją własną ścieżkę, by mogła samodzielnie zdecydować o tym, do jakich układów bezpieczeństwa chce przystąpić - zaznaczył.

- Decyzja o członkostwie w NATO musi być podjęta przez 30 państw sojuszniczych na zasadzie konsensusu - wyjaśnił Stoltenberg. Szef NATO przekazał, że państwa członkowskie Paktu Północnoatlantyckiego skupiają się obecnie na natychmiastowym dostarczeniu wszelkiej potrzebnej pomocy Ukrainie, która walczy z "brutalną rosyjską agresją". Stoltenberg zaznaczył również, że Ukraina ma prawo odbić okupowane przez Rosjan terytoria.

RadioZET.pl/PAP/Reuters