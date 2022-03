Polskie MSZ poinformowało we wtorek wieczorem, że rząd RP jest gotowy do przekazania wszystkich samolotów bojowych MiG-29 do bazy amerykańskich sił powietrznych w Ramstein (Nadrenia-Palatynat). Jednak sekretarz stanu USA Antony Blinken ocenił, że polska propozycja dotycząca myśliwców pokazuje stopień skomplikowania tego problemu.

- Ostatecznie decyzja w sprawie przekazania uzbrojenia Ukrainie należy do poszczególnych krajów - oświadczył w środę podczas konferencji prasowej po spotkaniu z szefową brytyjskiego MSZ Liz Truss szef dyplomacji USA Antony Blinken, komentując sprawę ewentualnego przekazania Ukrainie polskich MiG-ów 29.

Blinken o propozycji przekazania samolotów MiG-29

Jak dodał, USA prowadzą dalsze dyskusje na ten temat. - Myślę, że polska propozycja pokazuje, że istnieją pewne komplikacje, które ta sprawa ze sobą niesie i że musimy zapewnić, że robimy to we właściwy sposób - dodał.

Głos w tej sprawie zabrał również kanclerz Niemiec Olaf Scholz, który wypowiedział się przeciwko wysłaniu polskich MiG-ów na Ukrainę, a także po raz kolejny wezwał Rosję do zawieszenia broni i wycofania wojsk z Ukrainy – informuje w środę portal Tagesschau.



„Musimy bardzo dokładnie przemyśleć faktyczne działania. I na pewno nie obejmują one samolotów bojowych” – podkreślił kanclerz, dodając że „rozwiązanie militarne nie ma sensu”.



Polska propozycja przewidywała, że USA mogłyby dostarczać myśliwce na Ukrainę, której piloci szkolą się na tego typu samolotach. Jednak, jak skomentował rzecznik Pentagonu John Kirby, perspektywa samolotów wlatujących w ukraińską przestrzeń powietrzną z bazy USA-NATO budziłaby poważne obawy dla całego Sojuszu Północnoatlantyckiego.

“Planem Putina jest zniszczenie Ukrainy”

Władze w Kijowie apelują do zachodnich sojuszników o zamknięcie nieba nad Ukrainą, przekazanie myśliwców lub broni przeciwlotniczej. Rosjanie prowadzą intensywne bombardowania i ostrzał rakietowy ukraińskich miast, zabijając wielu cywilów.

Jasne jest, że planem Putina jest zniszczenie Ukrainy, to strategia niszczenia ośrodków miejskich - powiedział Blinken. Dodał, że jasne jest, że pierwotny plan Rosji, by zainstalować na Ukrainie rząd marionetkowy, się nie powiedzie. - Władimir Putin ma teraz jasny plan brutalnego nękania Ukrainy. Ale w jakim celu? (...) Widzieliśmy porażkę pierwotnego planu wojskowego, by szybko podporządkować kraj, więc teraz zmieniło się to w strategię siania spustoszenia w ośrodkach miejskich w całym kraju - oznajmił szef amerykańskiej dyplomacji.



Zauważył, że jest "ewidentne", że Ukraińcy nigdy nie zaakceptują nowych władz sprzyjających Moskwie, a jeśli Rosja będzie starała się to zrobić, skończy się to "długim, krwawym, przedłużającym się nieładem", z powodu którego Rosji przyjdzie cierpieć.

