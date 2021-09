Szkocja chce kolejnego referendum ws. niepodległości. "Nasz mandat jest ponad wszelką wątpliwość"

Szkocki rząd wznowi wstrzymane przez pandemię koronawirusa przygotowania do nowego referendum niepodległościowego, tak aby mogło się ono odbyć przed końcem 2023 roku - zapowiedziała we wtorek szefowa szkockiego rządu Nicola Sturgeon, przedstawiając plany swojego gabinetu na najbliższy rok.

Będzie kolejne referendum ws. niepodległości Szkocji? Taką nadzieję wyraziła szefowa tamtejszego rządu Nicola Sturgeon, która podkreśliła, że głosowanie odbędzie się, dopiero gdy kryzys związany z Covid-19 minie. Prace nad "szczegółowym prospektem" zostaną jednak wznowione, tak aby obywatele mogli dokonać w pełni świadomego wyboru. Wyraziła nadzieję, że do referendum dojdzie przed końcem 2023 roku.

Szkocja zorganizuje kolejne referendum ws. niepodległości?

- Nasz demokratyczny mandat, by pozwolić ludziom, a nie politykom, decydować o przyszłości kraju, jest ponad wszelką wątpliwość - przekonywała. Argumentowała, że w czasie, gdy Szkocja odbudowuje się po pandemii, "jest niezbędne w tym momencie w historii, abyśmy rozważyli, jakiego rodzaju krajem chcemy być i jak najlepiej to osiągnąć".

Szkocka pierwsza minister przekonywała również, że dyskusji o przyszłości kraju nie można już uniknąć ani odroczyć i jej rząd zajmie się przygotowaniem szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące niepodległości.

Zapewnimy, że wybór, kiedy nadejdzie, będzie w pełni świadomy. [...] Argument na rzecz niepodległości jest silny i przedstawimy to otwarcie, szczerze, z pewnością siebie i ambicją Nicola Sturgeon, szefowa szkockiego rządu

Sturgeon wskazuje, że mandatem na rzecz nowego referendum niepodległościowego jest to, że jej Szkocka Partia Narodowa (SNP) i wspierający ją Szkoccy Zieloni mają 72 mandaty w 129-osobowym szkockim parlamencie. Ale w majowych wyborach obie te partie uzyskały ok. 50 proc. oddanych głosów, tyle samo co trzy partie przeciwne niepodległości, zaś według ostatnich sondaży większość Szkotów nie chce secesji.

Na referendum zgodę i tak musi wyrazić rząd w Londynie, a premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson mówi, że teraz jest czas na odbudowę całego kraju po pandemii, a nie na "tego typu plebiscyty". Przypomnijmy, że ostatnie referendum zorganizowano we wrześniu 2014 roku. Wówczas za pozostaniem w strukturach Zjednoczonego Królestwa zagłosowało 55,3 proc. obywateli.

