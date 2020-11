Wybory w USA odbyły się 3 listopada. Z uwagi na pandemię koronawirusa, duża część głosów oddawana była w sposób korespondencyjny, a ich liczenie w niektórych stanach nadal trwa. Oznacza to, iż dopiero pod koniec tego tygodnia możemy poznać oficjalne wyniki wyborów.

Wybory prezydenckie w USA. Biden vs. Trump

W wyborach mierzą się ze sobą ubiegający się o reelekcję prezydent Donald Trump (popierany przez Partię Republikańską) oraz kandydat Demokratów Joe Biden, były wiceprezydent w latach 2009-17 za kadencji Baracka Obamy.

Według "New York Times" kandydat Demokratów Joe Biden może liczyć na 253 pewne głosy elektorskie, Republikanin Donald Trump ma ich aktualnie 214. W sześciu stanach, według gazety, pojedynek o Biały Dom nie został jeszcze rozstrzygnięty. Te stany to Alaska, Arizona, Nevada, Pensylwania, Georgia i Karolina Północna.

W części z tych stanów na początku prowadził Trump, ponieważ wyborcy Republikanów statystycznie oddali w tych wyborach więcej głosów tradycyjnych, a te zliczane były na początku. Tak samo było również w Michigan i Wisconsin, gdzie rzutem na taśmę wygrał jednak Biden.

To sprawiło, że prezydent i jego sztab zaczęli podważać rezultaty wyborów i rzucać publicznie oskarżenia o rzekome fałszerstwo. Trump już w noc wyborczą stwierdził, że to on wygrał wybory i wezwał do wstrzymania liczenia głosów, sugerując, że to nieuczciwa próba odebrania mu wygranej.

Trump składa pozew w stanie Georgia, w Arizonie przerywają liczenie głosów

Kolejny stanem, w którym sztab amerykańskiego prezydenta złożył pozew, jest Georgia. Można tam zdobyć 16 głosów elektorskich i choć Trump tam prowadzi, jego przewaga nad Bidenem sukcesywnie się zmniejsza. Sztab Trumpa zarzuca komisji wyborczej w hrabstwie Chatham w Georgii nieprawidłowości w wydawaniu kart wyborczych. Sprawa ma zostać skierowana do sądu.

Wcześniej sztab urzędującego prezydenta wezwał do tymczasowego wstrzymania liczenia głosów w Pensylwanii i Michigan, dopóki nie uzyska "znaczącego" dostępu do miejsc, gdzie je liczono, i dopóki nie uzyska wglądu w karty do głosowania, które już zostały otwarte i policzone.

Jak informuje korespondent Radia ZET w USA Daniel Bociąga, liczenie głosów wstrzymano natomiast we wspomnianym wyżej stanie Arizona. Tam również wyścig o Biały Dom nie jest jeszcze rozstrzygnięty, choć przewagę ma Joe Biden.

Procedura liczenia musiała jednak zostać przerwana ze względów bezpieczeństwa. Wokół budynku rządowego zgromadził się tłum zwolenników Donalda Trumpa, sytuacja zaczęła wymykać się spod kontroli. Na miejscu są już specjalne oddziały policji.

RadioZET.pl/PAP/Twitter