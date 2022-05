- Najlepsze dla naszego bezpieczeństwa jest wejście do NATO; pozostawanie poza sojuszami wojskowymi dobrze nam służyło przez ponad 200 lat, ale nie jest już korzystne - oświadczyła w niedzielę premier Szwecji oraz szefowa Partii Robotniczej - Socjaldemokraci Magdalena Andersson.

W niedzielę zarząd socjaldemokratów po wewnątrzpartyjnych konsultacjach opowiedział się za przystąpieniem Szwecji do NATO. Premier Andersson podkreśliła na konferencji prasowej, że decyzja Szwecji wynika ze zmiany sytuacji bezpieczeństwa. - Na Ukrainie wojska rosyjskie dokonują zbrodni wojennych, widzimy masowe groby i masowe gwałty. Nie wierzymy, że sytuacja zmieni się w najbliższej przyszłości - stwierdziła.

Jak dodała, "tego rodzaju agresja może być skierowana przeciwko Szwecji". - Dlatego potrzebujemy dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa, takich, jakie możemy uzyskać jako członek NATO - podkreśliła. Andersson przypomniała, że pozytywną decyzję w sprawie członkostwa w NATO podjęła już Finlandia. - Gdyby Szwecja pozostała jedynym krajem (członkiem UE - red.) w regionie Morza Bałtyckiego poza NATO, to znaleźlibyśmy się w trudnej sytuacji - zauważyła.

Według polityk szwedzka socjaldemokracja, wprowadzając kraj do NATO, nadal będzie działać na rzecz rozbrojenia jądrowego oraz sprzeciwiać się stałej obecności baz NATO na terytorium Szwecji. - Że jest to możliwe, pokazują przykłady Norwegii oraz Danii - zaznaczyła.

Szefowa MSZ Szwecji Ann Linde podkreśliła, że podczas ratyfikowania szwedzkiego wniosku o członkostwo NATO "jeszcze wiele rzeczy może się wydarzyć". - Jesteśmy świadomi, że nie jest to prosty proces. Musimy być na to przygotowani - zaznaczyła.

Andersson na pytanie, kiedy Szwecja może zostać pełnoprawnym członkiem NATO, odpowiedziała, że może to zająć do 12 miesięcy. W poniedziałek w szwedzkim parlamencie ma odbyć się debata na temat wstąpienia kraju do NATO, a następnie rząd ma podjąć formalną decyzję w tej sprawie.

