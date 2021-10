Senator opuszcza Gowina i idzie do partii Bielana. "Moje miejsce jest w Zjednoczonej Prawicy"

Tadeusz Kopeć w rozmowie z Polską Agencją Prasową poinformował, że w najbliższych dniach zmieni barwy partyjne. Nie jest pierwszym parlamentarzystą, który odchodzi z partii Jarosława Gowina, by zostać bliżej rządzących - podobny ruch wykonała wcześniej m.in. Monika Pawłowska.

Reprezentujący okręg cieszyńsko-żywiecki senator klubu PiS powiedział, że podobną decyzję – o przejściu do Partii Republikańskiej – podjęła już zdecydowana większość dotychczasowych członków Porozumienia z okręgu, który obejmuje Bielsko-Białą oraz powiaty bielski, pszczyński, Śląsk Cieszyński i Żywiecczyznę.

Tadeusz Kopeć przechodzi z partii Gowina do partii Bielana

- Rozwiązało się koło w Cieszynie, wcześniej stało się to też w Żywcu. […] Trudno mówić mi o konkretnych liczbach, łatwiej o procentach. W skali Śląska około 80 proc. działaczy podjęło decyzję o opuszczeniu Porozumienia. Nie mówię, że wszyscy wstąpią do Partii Republikańskiej. Życzyłbym sobie tego jednak, bo to koledzy, z którymi budowaliśmy środowisko polityczne przez sześć lat. Znaczna ich część od ubiegłego tygodnia tam przystępuje - mówił.

Byłem jednym z tych, którzy na zarządzie partii Porozumienie, gdy Jarosław Gowin postawił wniosek o opuszczenie Zjednoczonej Prawicy, głosowali przeciw. Moje miejsce było, jest i pozostanie w Zjednoczonej Prawicy. […] To praktycznie nie była decyzja, a konieczność, która wynikała z mojego sumienia i tego, po jakiej stronie sporu i sceny politycznej chcę być senator Tadeusz Kopeć

Parlamentarzysta poinformował, że w czwartek w Katowicach oficjalnie zakomunikuje podczas konferencji prasowej o przystąpieniu do nowego stronnictwa. Dodał, że wraz z nim uczyni to radny sejmiku śląskiego Jarosław Szczęsny. Był on jedynym samorządowcem Porozumienia w tym gremium. - Takie decyzje podjęło też lub podejmuje w tych dniach wielu radnych miast i powiatów - zapewnił Tadeusz Kopeć.

Tadeusz Kopeć z wykształcenia jest inżynierem górnikiem. W 1998 r. został radnym powiatu cieszyńskiego. Przez siedem lat był wicestarostą. W 2005 r., kandydując z listy PO uzyskał mandat poselski w okręgu obejmującym południe województwa śląskiego. Dwa lata później wywalczył reelekcję.

W 2011 r. został senatorem. Reprezentował PO. W 2015 r. w wyborach wystartował z rekomendacją PiS i ponownie wywalczył miejsce w senacie. Związany był wówczas z Polską Razem Jarosława Gowina, która później przekształciła się w partię Porozumienie. Po raz trzeci mandat senatora zdobył w 2019 r. Należy do klubu PiS.

RadioZET.pl/PAP (M. Szafrański)