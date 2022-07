Tej kobiety boi się Putin. "Mój mąż ostrzegał i miał rację"

Władimir Putin lubi myśleć o sobie jak o władcy ukochanym przez naród. Faktycznie, według różnych badań między 60 a 80 proc. Rosjan popiera jego działania, zwłaszcza jeśli chodzi o inwazje na Ukrainę.

Władimir Kara-Murz - jeden z największych przeciwników Putina

W Rosji od lat funkcjonuje jednak mniejszościowy, choć prężny ruch dysydencki, który sprzeciwia się polityce rządzącego od 2000 roku dyktatora. Takie postacie jak nieżyjący już Borys Niemcow czy przebywający w kolonii karnej Aleksiej Nawalny przypominają, że nie wszyscy godzą się na reżim, jaki od ponad 20 lat wprowadza Putin.

Jednym z najważniejszych rosyjskich opozycjonistów jest również Władimir Kara-Murza. To były współpracownik Niemcowa, którego rosyjskie służby już dwukrotnie próbował otruć. Udało mu się dojść do zdrowia dzięki wielomiesięcznej kuracji w USA. Wrócił jednak do ojczyzny, a dziś przebywa w areszcie. Grozi mu do 15 lat więzienia.

W Stanach Zjednoczonych mieszka natomiast jego żona Jewgienia oraz dzieci. Kobieta pracuje w emigracyjnej organizacji Forum Wolna Rosja, założonej przez byłego arcymistrza szachowego (i również znanego przeciwnika Putin) Garrego Kasparowa. To właśnie Jewgienia spędza sen z powiek Władimirowi Władimirowiczowi, ponieważ od czasu uwięzienia męża regularnie wypowiada się na konferencjach i w międzynarodowych mediach. Nietrudno się domyślić, co sądzi o tych, którzy sprawują władzę na Kremlu.

Tej kobiety boi się Putin. Żona dysydenta o tym, jak reżim traktuje jej męża

Kobieta przyznała, że nie ma obecnie bezpośredniego kontaktu z mężem. Może się z nim porozumiewać jedynie za pośrednictwem adwokata, któremu władze utrudniają jednak wizyty u Kara-Murzy. - Często musi czekać ponad siedem godzin, zanim będę mógł się z nim zobaczyć - mówiła Jewgienia, cytowana przez niemiecki "Bild".

Zaznaczyła, że jest jej trudno "walczyć o kogoś, kogo kocham, kto jest więziony przez ten nieludzki reżim, i jednoczesne być matką dla trójki moich dzieci". Jednocześnie chwaliła swojego małżonka za to, że jest niezłomny i się nie poddaje.

Władimir jest silny, cztery ściany nie mogą go złamać. Nawet teraz stara się dać głos wszystkim więźniom. [...] Nie boi się reżimu Jewgienia Kara-Murza

Jako rosyjski polityk toczy taką samą bitwę jak inni obywatele Rosji, którzy chcą mieć wolny kraj. Zawsze twierdził, że nie może oczekiwać, że inni podejmą to ryzyko, jeśli on nie zrobi tego samego - podkreśliła, cytowana przez "Bild".

Zachód pobłażał Putinowi? "Mój mąż ostrzegał"

Zdaniem Kary-Murzy budujący jest jednak fakt, iż pomimo ponad 20-letniej indoktrynacji społeczeństwa, na ulice największych rosyjskich miast - Moskwy czy Sankt Petersburga - wyszły tysiące protestujących.

- Mimo że rządzi aparat propagandowy Putina, istnieje duże zapotrzebowanie na niezależną informację, zwłaszcza wśród młodego pokolenia - oceniła, dodając jednak, że trudna to oszacowania jest skala skuteczności tej propagandy, zwłaszcza po badaniach opinii publicznej, które "w systemie totalitarnym zawsze są wątpliwe - stwierdziła.

Nie gryzła się również w język w ocenie działań Zachodu, który w jej opinii przez lata pobłażał Putinowi, traktując go jako normalnego partnera w stosunkach dyplomatycznych. - Mój mąż ostrzegał ich o tym przed laty i miał rację - przyznała.

- W 2008 r. najechał na Gruzję i nic się nie stało. W 2014 r. najechał na Ukrainę i zaanektował Krym, sankcji było niewiele. W 2015 r. zaczął bombardować Syrię i nie było żadnej reakcji - wyliczała opozycjonistka, podsumowując, że każdy brak stanowczej reakcji ze strony państw zachodnich ośmielał rosyjskiego przywódcę do dalszych działań.

RadioZET.pl/Bild