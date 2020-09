Białoruś: Co najmniej kilkadziesiąt tysięcy ludzi zgromadziło się w niedzielę w Mińsku przed Pałacem Niepodległości, siedzibą prezydenta Łukaszenki. Uczestnicy protestu podeszli blisko do kordonu utworzonego przez funkcjonariuszy OMON i żołnierzy wojsk wewnętrznych, a także przez milicyjną polewaczkę i maszyny z rozkładanymi tarczami do rozpędzania demonstracji. Na płocie, który w ten sposób powstał, demonstranci przykleili plakaty i malują grafitti.

„Odejdź!” i „Wstyd!” – skandowano pod adresem Alaksandra Łukaszenki w trakcie demonstracji, która stała się już tradycyjnym wydarzeniem niedzieli w czasie akcji protestu po sfałszowanych wyborach prezydenckich z 9 sierpnia.

Białoruś. Ogromne demonstracje w Mińsku. Zatrzymano ponad 100 osób

Ze strony sił bezpieczeństwa stale rozlegał się dźwięk syreny, który zapewne miał odstraszać demonstrantów. Media niezależne informują o brutalnych zatrzymaniach demonstrantów w Grodnie.

Podczas akcji protestacyjnych w niedzielę na Białorusi zatrzymano ponad 100 osób - przekazało białoruskie MSW, cytowane przez agencję Interfax-Zapad. Centrum Wiasna informuje z kolei o 169 zatrzymanych tylko w Mińsku.

Centrum Wiasna podaje, że do zatrzymań doszło też m.in. w Grodnie, Brześciu, Baranowiczach, Mohylewie i Witebsku. Centrum pisze, że w Grodnie zatrzymano ok. 30 uczestników pokojowej akcji protestu. Według Wiasny wśród zatrzymanych są dziennikarze Biełsatu, BiełaPAN i Białoruskiego Radia Racyja.

Działacze poinformowali w szczególności, że koło jednego z zakładów w Mińsku milicjanci zatrzymali kilka osób stojących z biało-czerwono-białymi flagami. Również w rejonie dwóch stacji metra milicjanci wyłapywali osoby niosące flagi w tych barwach, używanych przez opozycję białoruską.

Na Białorusi odbywają się demonstracje przeciwko sfałszowanym wyborom prezydenckim z 9 sierpnia, które według oficjalnych rezultatów wygrał Alaksandr Łukaszenka.

RadioZET.pl/ PAP