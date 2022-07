"To byłby koniec Europy, jaką znamy". Były ambasador ostrzega ws. Rosji

Jeśli Zachód ustąpi Rosji za daleko, to będzie koniec Europy, jaką znamy - ostrzegł w rozmowie z Wirtualną Polską Jerzy Marek Nowakowski. Były ambasador RP na Łotwie i w Armenii przyznał, że istnieje obawa, iż europejskie społeczeństwo "zmęczy" się wojną, co może zmienić także optykę wśród elit politycznych.

Czy siódmy pakiet sankcji, które Zachód nałożył na Rosję po ataku na Ukrainę, wywoła gwałtowną reakcję Władimira Putina i jego współpracowników? Zdaniem Jerzego Marka Nowakowskiego "zrobi to jakieś wrażenie, bo sankcje - powoli, ale jednak - wpływają na rosyjską gospodarkę".

- Nie jest to jednak żadna rewolucja, a potwierdzenie, że sankcji nie wycofujemy. [...] Wrażenie na Rosjanach to zrobi niewielkie, natomiast istotne jest to, że Europa pokazuje, iż chce podtrzymać reżim sankcyjny - mówi były ambasador RP na Łotwie i w Armenii w rozmowie z Wirtualną Polską.

B. ambasador ostrzega ws. Rosji. "To byłby koniec Europy, jaką znamy"

- Widać, że jest chęć kontynuacji nacisku na Rosję, by zaprzestała systematycznego niszczenia czy spychania Ukrainy do statusu "państwa upadłego". Bo chyba o to Rosjanom chodzi - dodaje dyplomata.

Nowakowski nie ukrywa jednak, że w Europie istnieje obawa dotyczące ewentualnego "zmiękczenia" stosunku wobec Rosji wśród zachodnich elit politycznych oraz że myślenie ekonomiczne i polityczne niekoniecznie idą w parze.

Coraz bardziej politycy zaczynają się obawiać tego, że społeczeństwo europejskie powie "dość tego". Że "nie chcemy tych sankcji kontynuować, bo nie jesteśmy gotowi na to, żeby stać się biedniejsi, by więcej za wszystko płacić". Myślę, że na to właśnie grają Rosjanie Jerzy Marek Nowakowski

Stąd na Kremlu pragną, by europejskie społeczeństwo "zmęczyło" się wojną. Jednak zdaniem rozmówcy WP polityczne ustępstwa wobec Rosji mogą się okazać "samobójcze". - Jest świadomość, że jeżeli ustąpimy za daleko, to jest to właściwie koniec Europy, jaką znamy od ponad 200 lat - zakończył były ambasador.

RadioZET.pl/wp.pl